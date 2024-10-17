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Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16
Норвезький винищувач F16 злітає з бази Суда-Бей на Криті
фото: snl.no/F-16

За словами Умєрова, Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом

Україна отримає винищувачі F-16 від Норвегії, і перші шість літаків будуть доставлені найближчим часом. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

Повідомляється, що під час засідання Ради Україна-НАТО Умєров провів переговори з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом, де висловив подяку норвезькому уряду та народу за їхню безпрецедентну підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

«Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Окремий фокус – авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Норвегія передає Україні черговий пакет допомоги. Цього разу на суму €6,4 млн. Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі. Він зазначив, що Норвегія має декілька планів, які буде застосовувати виходячи з того, закінчиться війна в Україні, чи продовжиться далі.

До слова, Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території Росії. Це дозволено робити в російському повітряному просторі. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Брекельманс наголосив, що це може знадобитися для перехоплення ракет або для ударів, наприклад, по аеродромах Росії. «Отже, військові цілі. І це також дозволено робити на території Росії або в російському повітряному просторі», – каже очільник оборонного відомства. Посадовець також зазначив, що питання щодо підтримки України є ключовими.

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Теги: Україна Норвегія винищувач Рустем Умєров війна

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