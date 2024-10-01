США запровадили санкції проти російських хакерів

Кіберзлочине угрупування Evil Corp потрапило під санкції США ще у 2019 році

США, Австралія та Велика Британія запровадили санкції проти кіберзлочинного російського угруповання Evil Corp. Про це повідомляє Міністерство фінансів США та уряд Британії.

«Сьогоднішні тристоронні дії підкреслюють нашу колективну відданість захисту від кіберзлочинців, які прагнуть підірвати нашу критичну інфраструктуру та загрожують нашим громадянам», – сказав виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Бредлі Сміт.

У відомствах повідомили, що засновник і керівник угруповання Максим Якубець здійснював кіберзлочини, прикриваючи їх діяльністю Національної інжинірингової корпорації, створеної сином члена Ради безпеки РФ Ігорем Чайкою.

Зазначається, що Evil Corp і Якубець потрапили під санкції США ще у 2019 році. Сьогодні ж Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти семи фізичних та двох юридичних осіб, які мають зв’язки з російськими кіберзлочинцями.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти п’яти кораблів та двох судноплавних організацій відповідно до режиму санкцій проти РФ. Раніше Управління зі здійснення фінансових санкцій Великої Британії наклало штраф у 15 тис. фунтів стерлінгів (826, 3 тис. грн) на компанію Integral Concierge Services (ICSL) за порушення фінансових санкцій проти РФ.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та конфіскував його активи на 2 млн грн.

До слова, американський банк JPMorgan Chase і британський HSBC несвідомо обробляли платежі для компаній в Африці, які контролював покійний російський військовий ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Також Європейський Союз збирається запровадити тематичний режим санкцій проти Росії. Зокрема, новий санкційний пакет буде присвячений гібридним загрозам країни-агресорки.