Британія та ФРН мають намір підписати «історичну» оборонну угоду – Times

Лондон та Берлін зможуть проводити військові навчання на східному кордоні НАТО з РФ

Велика Британія та Німеччина найближчим часом укладуть «історичну» оборонну угоду. Про це пише газета The Times із посиланням на британського міністра оборони Джона Гілі.

«Велика Британія підпише історичну оборонну угоду з Німеччиною цього тижня», – йдеться у матеріалі. Наголошувалося, що угода дозволить Лондону та Берліну проводити військові навчання на східному кордоні НАТО з РФ. За повідомленням Times, військову підготовку можуть розгорнути на території Естонії чи Литви. Крім того, в рамках угоди країни зможуть спільно закуповувати озброєння, а також виготовляти його.

The Times пише, що міністр оборони Великої Британії назвав угоду з ФРН найвагомішою двосторонньою угодою з часів військової співпраці з Францією, укладеної у 2010 році. Також він назвав це рішення першим кроком до більш тісної співпраці між Великою Британією та Євросоюзом в оборонній галузі.За даними Гілі, переговори з цього питання заплановані на 2025 рік.

Раніше стало відомо, що Велика Британія офіційно долучилася до програми зі спільної розробки далекобійних ракет разом із Німеччиною, Францією, Польщею та іншими європейськими партнерами.Міністр оборони Джон Гілі повідомив, що нова ініціатива спрямована на розробку крилатої ракети, яку можна запускати як з наземних установок, так і з різних платформ. Її дальність сягатиме від тисячі до двох тисяч кілометрів, що суттєво розширить бойовий потенціал країн-учасниць програми.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги, вартість якого становить понад $780 млн.