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Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 на території Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 на території Росії
Глава Міноборони припустив, що Україна зможе атакувати аеродроми РФ завдяки F-16
фото з відкритих джерел

Як зазначив глава оборонного відомства Нідерландів, міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані використання винищувачів

Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території Росії. Це дозволено робити в російському повітряному просторі. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє «Укрінформ».

«Ми доставили нашу першу партію F-16. Зараз вони знаходяться в українському повітряному просторі. І ми завжди говорили, що Україна має дотримуватися міжнародного права», – сказав він.

За словами посадовця, міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані. «Міжнародне право не зупиняється на кордоні чи за 100 км від кордону. Тому ми дозволяємо Україні використовувати F-16 для самооборони», – додав міністр.

Брекельманс наголосив, що це може знадобитися для перехоплення ракет або для ударів, наприклад, по аеродромах Росії. «Отже, військові цілі. І це також дозволено робити на території Росії або в російському повітряному просторі», – каже очільник оборонного відомства.

Посадовець також зазначив, що питання щодо підтримки України є ключовими.

«Я думаю, що підтримка України є ключовим пріоритетом у ці дні. Я був у Харкові та Києві десять днів тому, і ситуація як на лінії фронту, так і у великих містах, таких як Харків, дуже тривожна. Тому я думаю, що нам потрібно активізувати наші зусилля. По-друге, нам треба говорити про зміцнення нашої оборони та стримування, тому що російська загроза лише зростає, і не лише у короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі», – сказав міністр оборони Нідерландів.

Нагадаємо, Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі.

Як повідомлялося, підготовка нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться після завершення мовного курсу, який є обов'язковою умовою для початку основного навчання.

До слова, данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що до кінця цього року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16. 

Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.

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Теги: літак F-16 винищувач Нідерланди

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