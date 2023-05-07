Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель

Війна Росії проти України возз'єднала трансатлантичний альянс, одночасно оголивши розбіжності з іншими частинами світу

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив у неділю, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну об’єднало трансатлантичний альянс. Про це Боррель повідомив у своєму блозі.

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«Вражає, наскільки війна Росії проти України принесла більше єдності і навіть відродження трансатлантичного альянсу. Ця війна пояснила, що спільного між США, Канадою та європейцями», – написав Боррель.

Він зазначив, що на додачу до допомоги Україні, були присутні також загальне відчуття оновлення, мети та готовності заплатити ціну за дотримання принципів міжнародного верховенства права, свободи та демократії.

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Боррель зазначив, що попри політичні розбіжності, у стратегічних питаннях альянс рухається разом.

«Звичайно, як завжди, політичні розбіжності залишаються. Візьмемо протекціоністські аспекти Закону про зниження інфляції або наші суперечки щодо СОТ чи різні підходи до боротьби зі зміною клімату (субсидії проти ціноутворення на вуглець). Але в стратегічних питаннях ми рухаємося разом, принаймні з адміністрацією Байдена», – зазначив політик.

Водночас Боррель вважає, що така трансатлантична єдність і єдність G7 супроводжується більшим політичним розривом зі світом, що розвивається.

За його переконаннями, більшість засідань щодо війни в Україні зумовлені уявними подвійними стандартами та розчаруванням у зв’язку з тим, що інші питання не отримують такої ж уваги та значних ресурсів, як ті, що важливі для України.