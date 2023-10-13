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Країни G7 розробляють нові санкції проти Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Країни G7 розробляють нові санкції проти Росії
фото з відкритих джерел

Суверенні активи РФ у їхніх юрисдикціях залишаться замороженими до тих пір, поки Росія не відшкодує збитки Україні

Міністри фінансів та керівники центральних банків країн «Великої сімки» підтвердили свою готовність прикладати зусилля для того, щоб Росія сплатила Україні довгострокове відновлення. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

«Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість вводити та забезпечувати дотримання санкцій та інших економічних заходів, щоб ще більше підірвати здатність Росії вести незаконну та невиправдану агресивну війну», - йдеться у прес-релізі міністрів G7.

Під час зустрічі політики також висловили зобов'язання робити все можливе, щоб задовольнити фінансові потреби України на 2024 рік. Крім того, було підтверджено, що суверенні активи РФ у їхніх юрисдикціях залишаться замороженими до тих пір, поки Росія не відшкодує збитки Україні.

Як повідомлялося, Європейський Союз готується до боротьби за те, що має бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України. Новий пакет може з'явитися у першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США, дату якого наразі не встановлено.

Нагадаємо, Норвегія приєдналася до 11-го пакету санкцій Європейського Союзу (ЄС) проти Росії, який було введено у червні. Таким чином, країна підтримала всі пакети санкцій ЄС. 

До слова, Зеленський вважає, що пауза після 11-го санкційного пакета Євросоюзу проти РФ «вже занадто затягнулася»

Теги: Європейський союз Норвегія санкції росія

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