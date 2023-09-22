Колишній генсек НАТО повідомив, як вгамувати загарбницькі амбіції Путіна
Джордж Робертсон закликав західних політиків не побоюватися російської ескалації
Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон заявив, що Велика Британія та її союзники повинні налякати російське військове керівництво реальною війною з Альянсом, аби вони трохи приструнили свої військові амбіції. Про це Робертсон заявив у коментарі Sky News.
Робертсон, який займав пост генсека Альянсу з 1999 по 2003 рік, закликав західних політиків не побоюватися російської ескалації. «Ми повинні захистити себе від того страху, того побоювання ескалації, яке відчувають багато керівників в Європі», – сказав він.
«Замість того щоб Захід нервував з приводу російської ескалації, яку він вже довів до максимуму, ми повинні посіяти у військовій ієрархії в Москві занепокоєння з приводу того, що якщо вони перестараються з діями в Україні, то результатом може стати реальна, а не вигадана війна з НАТО. Війна, яку, як вони знають, вони можуть тільки програти», – сказав він.
Робертсон вважає, що російські військовослужбовці «дуже патріотичні і дуже консервативні». «Батьківщина важливіша, і, врешті-решт, вони не будуть готові ризикувати батьківщиною заради невдалої авантюри в стилі Путіна, особливо такої, яка була настільки вражаюче невдалою, марнотратною і, більш того, принизливою», – додав він.
Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін має усвідомити, що держави ООН будуть відстоювати принципи мирного порядку та мають рішучий настрой щодо цього.
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