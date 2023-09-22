Колишній генсек НАТО повідомив, як вгамувати загарбницькі амбіції Путіна

Робертсон вважає, що Захід має посіяти у військовій ієрархії в Москві занепокоєння з приводу того, що якщо вони перестараються з діями в Україні, то результатом може стати реальна, а не вигадана війна з Альянсом

Джордж Робертсон закликав західних політиків не побоюватися російської ескалації

Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон заявив, що Велика Британія та її союзники повинні налякати російське військове керівництво реальною війною з Альянсом, аби вони трохи приструнили свої військові амбіції. Про це Робертсон заявив у коментарі Sky News.

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Робертсон, який займав пост генсека Альянсу з 1999 по 2003 рік, закликав західних політиків не побоюватися російської ескалації. «Ми повинні захистити себе від того страху, того побоювання ескалації, яке відчувають багато керівників в Європі», – сказав він.

«Замість того щоб Захід нервував з приводу російської ескалації, яку він вже довів до максимуму, ми повинні посіяти у військовій ієрархії в Москві занепокоєння з приводу того, що якщо вони перестараються з діями в Україні, то результатом може стати реальна, а не вигадана війна з НАТО. Війна, яку, як вони знають, вони можуть тільки програти», – сказав він.

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Робертсон вважає, що російські військовослужбовці «дуже патріотичні і дуже консервативні». «Батьківщина важливіша, і, врешті-решт, вони не будуть готові ризикувати батьківщиною заради невдалої авантюри в стилі Путіна, особливо такої, яка була настільки вражаюче невдалою, марнотратною і, більш того, принизливою», – додав він.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін має усвідомити, що держави ООН будуть відстоювати принципи мирного порядку та мають рішучий настрой щодо цього.