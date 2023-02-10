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Зеленський передав королю Бельгії уламок збитого російського літака

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський передав королю Бельгії уламок збитого російського літака
фото: Facebook / Belgische Monarchie Monarchie belge Belgian Monarchy

Українські військові написали залишили на ньому напис «Разом ми переможемо»

Президент Володимир Зеленський під час аудієнції в короля Бельгії Філіпа І передав йому уламок російського літака, який збили українські військові. Про це повідомила пресслужба королівського палацу у Facebook.

«Президент Володимир Зеленський передав уламок російського літака Су-25, який був збитий в Україні. Українські пілоти написали на ньому слова «Разом ми переможемо», – додали в королівському палаці Бельгії.

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фото: Facebook / Belgische Monarchie Monarchie belge Belgian Monarchy

Нагадаємо, що в четвер, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом І. На зустрічі також був присутній прем'єр-міністр Александер Де Кро.

До слова, Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив у Європарламенті у Брюсселі. Після Європарламенту Зеленський прибув до Європейської Ради, де зустрівся лідерами країн ЄС.

Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього глава України був із робочим візитом у Великій Британії

Читайте також: Виступ Зеленського в Європарламенті: повний текст (відео)
Теги: Бельгія Володимир Зеленський президент

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