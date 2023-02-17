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Кличко назвав головні теми зустрічей на Мюнхенській конференції (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кличко назвав головні теми зустрічей на Мюнхенській конференції (фото)
Віталій Кличко / Facebook

На всіх зустрічах – два основних моменти: надання необхідної зброї та майбутня відбудова й модернізація України

Цього року головна тема Мюнхенської конференції – війна в Україні, посилення допомоги нашій державі, в першу чергу – озброєнням, та те, яким буде відновлення України після перемоги. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, який відправився разом із українською делегацією.

«Взяв участь у відкритті Мюнхенської конференції з безпеки. Зустрівся з делегацією сенаторів на чолі з Мітчем Макконелом – нині лідером меншості в Сенаті США.￼
Ще із однією делегацією – представників більшості в Сенаті, зустрінуся завтра. З американськими партнерами говорили про те, якою українці бачать свою перемогу в цій загарбницькій війні, що розв’язала Росія, та яка потрібна допомога для цього», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на всіх зустрічах, в усіх розмовах – два основних моменти: надання необхідної зброї і якомога швидше та майбутня відбудова й модернізація України.

«Чіткий план ми повинні мати вже сьогодні. Зокрема, про це говорив також під час зустрічі з президентом із глобальних справ одного з найбільших інвестиційних банків світу – Goldman Sachs, Джаредом Коеном. Партнери готові інвестувати в Україну після завершення війни. І що важливо, готові долучитися з експертною оцінкою плану і втілення полальших реформ. Аби інвестиції були захищеними і працювали на благо всіх українців», – додав Кличко.

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Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, у Німеччині розпочалася триденна Мюнхенська безпекова конференція. У перший день на ній виступив президент України Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував більш як 10 переговорів на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Читайте також: «Російський Голіаф втрачає рівновагу». Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції 
Теги: Мюнхенська конференція з безпеки війна Україна Віталій Кличко

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