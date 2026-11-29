Карні: Боротьба України – це наша боротьба, їхня боротьба – це наша справа, а їхня незалежність буде нашою перемогою

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у зверненні з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору заявив, що режим російського диктатора Володимира Путіна продовжує жорстоку спадщину Сталіна, атакуючи українців та руйнуючи інфраструктуру майже через століття після геноциду 1932-1933 років. Про це пише «Главком».

Політик наголосив, що штучний голод був навмисною кампанією, спрямованою на те, щоб морити голодом і поневолювати український народ, а також знищувати його націю, культуру та ідентичність, але Україна вистояла.

За словами Карні, сьогодні Москва повторює ці злочини – завдає ударів по церквах, школах і лікарнях, насильно вилучає дітей, руйнує сільськогосподарське виробництво та енергетичну інфраструктуру напередодні зими. Глава канадського уряду також відзначив, що спроби радянського режиму приховати правду про злочини зазнали краху завдяки поколінням українців, зокрема в Канаді.

Підкреслюючи незмінну солідарність з Україною від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, прем'єр-міністр зазначив, що боротьба України – це спільна боротьба, її справа – це спільна справа, а її незалежність стане спільною перемогою.

День пам’яті жертв голодоморів в Україні відзначають щороку в четверту суботу листопада – у 2026 році ця дата припала на 28 листопада.

Нагадаємо, перший в Ізраїлі пам’ятник жертвам Голодомору в Україні було урочисто відкрито в Єрусалимі.

Пам’ятник, який встановлено в центральній частині міста в парку Wohl Rose Garden, створили митці Людмила Темертей та Девід Робінсон. Він присвячується мільйонам жертв Голодомору – злочину, який радянська влада вчинила у 1932-33 роках.