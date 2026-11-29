Прем'єр-міністр Канади заявив, що режим Путіна продовжує спадщину Сталіна
Марк Карні зауважив, що Путін, як і Сталін, атакує українців майже через століття після голоду 1932-1933 років
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у зверненні з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору заявив, що режим російського диктатора Володимира Путіна продовжує жорстоку спадщину Сталіна, атакуючи українців та руйнуючи інфраструктуру майже через століття після геноциду 1932-1933 років. Про це пише «Главком».
Політик наголосив, що штучний голод був навмисною кампанією, спрямованою на те, щоб морити голодом і поневолювати український народ, а також знищувати його націю, культуру та ідентичність, але Україна вистояла.
За словами Карні, сьогодні Москва повторює ці злочини – завдає ударів по церквах, школах і лікарнях, насильно вилучає дітей, руйнує сільськогосподарське виробництво та енергетичну інфраструктуру напередодні зими. Глава канадського уряду також відзначив, що спроби радянського режиму приховати правду про злочини зазнали краху завдяки поколінням українців, зокрема в Канаді.
Підкреслюючи незмінну солідарність з Україною від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, прем'єр-міністр зазначив, що боротьба України – це спільна боротьба, її справа – це спільна справа, а її незалежність стане спільною перемогою.
Нагадаємо, перший в Ізраїлі пам’ятник жертвам Голодомору в Україні було урочисто відкрито в Єрусалимі.
Пам’ятник, який встановлено в центральній частині міста в парку Wohl Rose Garden, створили митці Людмила Темертей та Девід Робінсон. Він присвячується мільйонам жертв Голодомору – злочину, який радянська влада вчинила у 1932-33 роках.
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