Нігер, Малі та Буркіна-Фасо провели спільний саміт

Військові хунти африканських країн Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо у суботу, 6 липня, провели в столиці Нігеру Ніамеї спільний саміт, де утворили власну конфедерацію – Конфедерацію держав Сахеля (АЕS). Про це повідомляє управління комунікацій президента Буркіна-Фасо, а також пише BBC.

На саміті вперше зібралися генерал Абдурахаман Чіані (лідер Нігеру), полковник Ассімі Ґойту (Малі) і капітан Ібрагім Траоре (Буркіна-Фасо). Це нинішні глави Альянсу держав Сахеля (AES), створеного у вересні 2023 року. AES об’єднує Малі, Буркіна-Фасо та Нігер, де військові захопили державну владу в період з 2020 по 2023 рік.

Capitaine Ibrahim TRAORÉ/X

Цей саміт став першим після виходу Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру зі складу Економічної спільноти західноафриканських держав у січні 2024 року. Лідери країн заявили, що спільнота перебуває під впливом Франції, тому вони прагнуть створити своє власне регіональне обʼєднання. Створення конфедерації – це крок до більшої інтеграції між країнами.

«Цей саміт знаменує вирішальний крок для майбутнього нашого спільного простору. Разом ми зміцнимо основи нашої справжньої незалежності, гарантії справжнього миру та сталого розвитку через створення Конфедерації «Альянс держав Сахелю»», – написав на своїй сторінці в Х лідер Буркіна-Фасо.

Ці три країни раніше в січні оголосили про свій вихід з Економічного співтовариства держав Західної Африки (ECOWAS), а ще – вислали французьких солдатів, які були в країнах у межах антиджихадистської місії, і звернулися до Росії по військову допомогу.

Нагадаємо, російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська.

До слова, глава російського МЗС Сергій Лавров отримав найвищу державну нагороду від президента Буркіна-Фасо – орден Жеребця.