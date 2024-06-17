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Банкова розслідує зникнення підписів Іраку та Йорданії з комюніке Саміту миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Банкова розслідує зникнення підписів Іраку та Йорданії з комюніке Саміту миру
Україна звернулася до Швейцарії, аби уточнити перелік підписантів комюніке
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами радника Єрмака, комюніке Саміту миру залишається відкритим для приєднання інших країн

Офіс президента перевіряє історію з підписами Іраку та Йорданії, які зникли з підсумкового документа Саміту миру. Україна звернулася до Швейцарії, аби уточнити перелік підписантів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олександр Бевз під час інтерв'ю виданню «Радіо Свобода».

Зокрема, радник Банкової наголосив, що комюніке залишається відкритим для приєднання інших країн, кількість яких буде зростати.

«Я особисто був присутній під час оголошення результатів щодо приєднання до комюніке, і ці країни були зазначені на фінальному табло в залі, де проводилася пленарна сесія. Тому ми не поспішаємо з будь-якими висновками щодо того, які країни від’єдналися чи приєдналися», – каже він.

Бевз підтвердив, що на зустрічі були країни, які одразу заявили, що не готові долучитися до підписання комюніке, незалежно від його змісту. Можливо, вони доєднаються до нього пізніше. 

«Напевно це пов’язано зі специфікою певних політичних процесів всередині цих країн. Деякі країни прямо зазнавали тиску, і про це неодноразово говорив президент, як щодо участі в саміті, так і щодо приєднання до якогось фінального документа», – зауважив радник Єрмака.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Зокрема, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс планує обговорити з РФ, Китаєм та іншими країнами, яких не було на Глобальному саміті миру, підсумки заходу.

Як повідомлялося, Швейцарія не буде арештовувати російського диктатора Володимира Путіна у разі його приїзду на Саміт миру в країні.

До слова, кількість країн-підписантів спільного комюніке Саміту миру зменшилася з 80 до 78. Зі списку були прибрані Ірак та Йорданія.

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Теги: саміт Офіс президента Швейцарія радник

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