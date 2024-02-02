Нова приватна військова компанія в Буркіна-Фасо. У чому задум РФ
Поплічник Путіна, схоже, ще не отримав частину Африки
Коли писав текст про посилення Золотова, зазначав, що ключовою ознакою перехоплення всієї «спадщини» Пригожина-старшого стануть процеси в Африці. Залишки ПВК «Вагнер», зав'язані на сина кухаря і підпорядковані керівнику «Росгвардії» залишаються на континенті. Але ось із новими контрактами, схоже, починається процес «розкладання яєць у різні кошики». Про це, до речі, теж писав і припускав, що «вагнерів» в Африці будуть дробити.
У чому суть? У Буркіна-Фасо заїхала нова російська структура під назвою «Африканський корпус». Назва вас не повинна бентежити. Так, Гітлер створював «Африканський корпус» під час Другої Світової Війни, паралелі очевидні. Але ж Кремль же «бореться з ф-мом». Заради справедливості, варто зазначити, що перші фахівці від «АК» з'явилися в Буркіна-Фасо в листопаді. Але це була мала кількість і в їхні завдання, ймовірно, входила оцінка обсягу майбутніх робіт. Масовий заїзд – 22-23 січня 2024 року.
До речі, саме фахівці «Африканського корпусу» супроводжували делегації інженерів «Росатома» в їхніх візитах до цієї країни.
Але, жарти в сторону. Саме в Буркіна-Фасо Росатом має намір побудувати АЕС. Це важлива активність Кремля, оскільки вона дозволяє:
- Спокійно проводити геологорозвідку в процесі вибору майданчика. Природно, паралельно оцінюючи потенціал родовищ корисних копалин, вкрай необхідних Росії
- Грати на «антиколоніалізмі». Великий інфраструктурний проєкт різко контрастує з методами роботи Франції та інших європейських держав, які вважали за краще видобувати ресурси, не заморочуючись інвестиціями в інфраструктуру. Тому тут ідеться не про пряму економічну вигоду від АЕС, а про політичну силу цілої низки регіональних держав.
- Прив'язати регіон до РФ. Адже на АЕС буде російський персонал (місцевого просто немає), інфраструктура передачі та розподілу енергії теж буде російська (місцевої мережі за великим рахунком немає).
- Поставити в залежність європейські видобувні компанії. Якщо АЕС запрацює, вони купуватимуть елетроенергію в росіян. Альтернатива – власні генератори (як сьогодні), що на порядок дорожче.
- Зіграти в конкуренцію з Китаєм. АЕС ставить хрест на великому китайському проекті будівництва ЛЕП з ПАР.
Таким чином, ця держава є однією з ключових у політиці Кремля на найближчий час. І «Вежа Кремля», що отримала «силову компоненту», різко посилює свої позиції у внутрішньополітичних розкладках.
І поки що Золотов із залишками «Вагнера» залишається осторонь. Що логічно, з огляду на різке посилення цієї фігури – конкуренти спрацювали на стримування. Кураторство процесом, ймовірно, у ГУ ГШ. А ось із виконавцями та організаційною формою «Африканського корпусу» варто розібратися. Там стирчать вуха Кирієнка, який не надто прагне допомогти Сєчіну відновити свій вплив (нагадаю, що Сєчін був партнером Пригожина-старшого в багатьох африканських проєктах). Можливо, когось іще. Ситуація проясниться, гадаю, вже в найближчі місяць-два.
Поки ж у Буркіна-Фасо доставлено перші 100 осіб і легку техніку. Заявлено про намір охороняти «перших осіб держави» і російські активи в цій країні.
Але, з охороною «перших осіб» кумедно. Нагадаю, що 2022 року в країні відбулися одразу два військові перевороти. У результаті останнього «президентом» став капітан Ібрагім Траоре. Не генерал, а всього лише командир спецназу «Кобра» місцевих ЗС.
Ця персона, ймовірно, вигідна Кремлю і поява «Африканського корпусу» покликана, зокрема, не допустити нових етапів переділу влади.
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