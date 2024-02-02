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Ігор Тишкевіч Аналітик «Українського інституту майбутнього»

Нова приватна військова компанія в Буркіна-Фасо. У чому задум РФ

glavcom.ua
Вивантаження «Африканського корпусу»
колаж з відкритих джерел

Поплічник Путіна, схоже, ще не отримав частину Африки

Коли писав текст про посилення Золотова, зазначав, що ключовою ознакою перехоплення всієї «спадщини» Пригожина-старшого стануть процеси в Африці. Залишки ПВК «Вагнер», зав'язані на сина кухаря і підпорядковані керівнику «Росгвардії» залишаються на континенті. Але ось із новими контрактами, схоже, починається процес «розкладання яєць у різні кошики». Про це, до речі, теж писав і припускав, що «вагнерів» в Африці будуть дробити.

У чому суть? У Буркіна-Фасо заїхала нова російська структура під назвою «Африканський корпус». Назва вас не повинна бентежити. Так, Гітлер створював «Африканський корпус» під час Другої Світової Війни, паралелі очевидні. Але ж Кремль же «бореться з ф-мом». Заради справедливості, варто зазначити, що перші фахівці від «АК» з'явилися в Буркіна-Фасо в листопаді. Але це була мала кількість і в їхні завдання, ймовірно, входила оцінка обсягу майбутніх робіт. Масовий заїзд – 22-23 січня 2024 року.

До речі, саме фахівці «Африканського корпусу» супроводжували делегації інженерів «Росатома» в їхніх візитах до цієї країни.

Але, жарти в сторону. Саме в Буркіна-Фасо Росатом має намір побудувати АЕС. Це важлива активність Кремля, оскільки вона дозволяє:

  1. Спокійно проводити геологорозвідку в процесі вибору майданчика. Природно, паралельно оцінюючи потенціал родовищ корисних копалин, вкрай необхідних Росії
  2. Грати на «антиколоніалізмі». Великий інфраструктурний проєкт різко контрастує з методами роботи Франції та інших європейських держав, які вважали за краще видобувати ресурси, не заморочуючись інвестиціями в інфраструктуру. Тому тут ідеться не про пряму економічну вигоду від АЕС, а про політичну силу цілої низки регіональних держав.
  3. Прив'язати регіон до РФ. Адже на АЕС буде російський персонал (місцевого просто немає), інфраструктура передачі та розподілу енергії теж буде російська (місцевої мережі за великим рахунком немає).
  4. Поставити в залежність європейські видобувні компанії. Якщо АЕС запрацює, вони купуватимуть елетроенергію в росіян. Альтернатива – власні генератори (як сьогодні), що на порядок дорожче.
  5. Зіграти в конкуренцію з Китаєм. АЕС ставить хрест на великому китайському проекті будівництва ЛЕП з ПАР.

Таким чином, ця держава є однією з ключових у політиці Кремля на найближчий час. І «Вежа Кремля», що отримала «силову компоненту», різко посилює свої позиції у внутрішньополітичних розкладках.

І поки що Золотов із залишками «Вагнера» залишається осторонь. Що логічно, з огляду на різке посилення цієї фігури – конкуренти спрацювали на стримування. Кураторство процесом, ймовірно, у ГУ ГШ. А ось із виконавцями та організаційною формою «Африканського корпусу» варто розібратися. Там стирчать вуха Кирієнка, який не надто прагне допомогти Сєчіну відновити свій вплив (нагадаю, що Сєчін був партнером Пригожина-старшого в багатьох африканських проєктах). Можливо, когось іще. Ситуація проясниться, гадаю, вже в найближчі місяць-два.

Поки ж у Буркіна-Фасо доставлено перші 100 осіб і легку техніку. Заявлено про намір охороняти «перших осіб держави» і російські активи в цій країні.

Але, з охороною «перших осіб» кумедно. Нагадаю, що 2022 року в країні відбулися одразу два військові перевороти. У результаті останнього «президентом» став капітан Ібрагім Траоре. Не генерал, а всього лише командир спецназу «Кобра» місцевих ЗС.

Ця персона, ймовірно, вигідна Кремлю і поява «Африканського корпусу» покликана, зокрема, не допустити нових етапів переділу влади.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Африка росія

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