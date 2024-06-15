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Саміт миру у Швейцарії: із ким зі світових лідерів зустрінеться Зеленський (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Саміт миру у Швейцарії: із ким зі світових лідерів зустрінеться Зеленський (фото, відео)
Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарії
фото: «Суспільне»

Українська делегація вже прибула до Бюргенштоку

На полях Глобального саміт у миру у Швейцарії президент Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей, передає кореспондент «Главкома».

До відкриття саміту український лідер проведе ряд двосторонніх зустрічей, зокрема з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс, президентом Чілі Габріелем Боричем, президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

Зеленський із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд
Зеленський із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд
На полях Саміту миру Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей
На полях Саміту миру Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей

Українська делегація уже прибула на місце події. Офіційне відкриття заходу заплановано о 14:45.

Нагадаємо, 15−16 червня у Швейцарії проходить історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії. «Главком» оприлюднив перші фото з місця події.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прилетів до Швейцарії, аби взяти участь у Глобальному саміті миру. За словами президента, Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

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Теги: Швейцарія саміт Володимир Зеленський

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