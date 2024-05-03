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Війська Росії увійшли на американську авіабазу в Нігері – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
Війська Росії увійшли на американську авіабазу в Нігері – Reuters
Внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру
фото: Anadolu Agency via AFP

Американські війська також нещодавно залишили Чад

Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська. Про це повідомляє Reuters.

Анонімний високопоставлений представник американського оборонного відомства, повідомив виданню, що російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де перебувають війська США. Це, можливо, стало наслідком рішення хунти Нігеру вигнати американські війська з країни.

Офіцери, які керують західноафриканською країною, попросили США вивести майже 1 тис. військовослужбовців з країни, яка до перевороту минулого року була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями, що вбили тисячі людей і змусили мільйони людей покинути свої домівки.

Наразі ж стало відомо, що російські війська не перебувають разом з американськими, а використовують окремий ангар на авіабазі 101, яка знаходиться поруч з міжнародним аеропортом імені Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.

Цей крок російських військових ставить американські та російські війська в безпосередній близькості в той час, коли військове і дипломатичне суперництво між країнами стає все більш запеклим через російсько-українську війну, вважають автори видання.

США та їхні союзники були змушені вивести війська з низки африканських країн після переворотів, які привели до влади групи, які прагнуть дистанціюватися від західних урядів.

На додаток до майбутнього відходу з Нігеру, американські війська також залишили Чад в останні дні, в той час, як французькі війська були вигнані з Малі і Буркіна-Фасо.

Нагадаємо, у березні США звинуватили керівництво Нігеру в таємному укладанні угоди про надання Ірану доступу до своїх уранових запасів. Після цього Нігер вирішив розірвати антитерористичний альянс з Вашингтоном.

Раніше хунта Нігеру, яка прийшла до влади в результаті перевороту в липні та скинула президента Мохаммеда Базума, розірвала військове партнерство країни з Європейським Союзом. 

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління. 

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Теги: Африка відео держпереворот

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