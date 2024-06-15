На полях інавгураційного Саміту миру у Швейцарії Володимир Зеленський провів зустріч із Габрієлем Боричем

Зеленський зустрівся з президентом Чилі Габрієлем Боричем

Чилі готова відігравати потужну роль у забезпеченні миру в Україні. Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає кореспондент «Главкома».

«Із президентом Чилі Габрієлем Боричем уже відбулася зустріч (у президента України Володимира Зеленського, – ред.). Дуже важливо, що він відразу відгукнувся на запрошення особисто взяти участь у саміті», – сказав Жовква.

За словами представника Офісу президента, Зеленський та Габрієль Борич обговорили, якою може бути роль цієї провідної країни Латинської Америки в реалізації української Формули миру.

Лідери обговорили очікування від Глобального саміту миру та подальші кроки з реалізації Формули миру фото: Офіс президента

«Але повірте, що Чилі буде дуже активно долучена до реалізації цієї формули», – запевнив Жовква.

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.