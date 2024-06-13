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Саміт G7: Зеленський повідомив, які рішення очікує Україна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Саміт G7: Зеленський повідомив, які рішення очікує Україна
Глава держави зустрінеться із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди»

Сьогодні від саміту G7 Україна очікує важливих рішень щодо коаліції винищувачів, прискорення підготовки пілотів, посилення протиповітряної оборони західними системами, використання російських активів для української оборонної промисловості, а також підписання двосторонніх угод про безпеку зі США та Японією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Телеграм.

«Сьогодні – саміт «Групи семи» в Італії, зустріч наших найбільших партнерів…І ми чекаємо сьогодні важливих рішень.Головні теми для нас – розвиток коаліції винищувачів, пришвидшення навчання пілотів, прискорене постачання літаків. Розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей. Затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку нашого ОПК, спільного виробництва зброї», - повідомив глава держави.

З його слів, зустрічі заплановано із господаркою саміту, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою

«Під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України», – додав Зеленський.

Президент зауважив, що рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі G7 ухвалила Декларацію про підтримку України. «Сьогодні в межах цієї декларації ми підписуємо дві останні безпекові угоди з членами «сімки». Український народ, наші воїни бачать, що G7 назавжди з Україною. Я вдячний нашим партнерам за віру в нас і нашу перемогу», – підсумував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що на саміті G7 прем’єр-міністр Великої Британії оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $309 млн) для підтримки нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладення основи для довгострокового економічного та соціального відновлення та реконструкції.

Також відомо, що лідери країн «Групи семи» досягли домовленості про виділення $50 млрд для України шляхом використання заморожених російських активів.

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Теги: безпека Володимир Зеленський саміт США

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