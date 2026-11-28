Поки керівники Європейського Союзу шукають шляхи для ухвалення нової багатомільярдної позики Україні, настрої виборців у ключових державах рухаються у зворотному напрямку. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Зокрема, у Німеччині, яка є найбільшою економікою Європи, 53% дорослого населення нині виступають проти надання військової допомоги Києву, тоді як частка прихильників підтримки за рік впала з 59% до 46%. Ця тенденція відображає накопичену втому суспільств від війни, яка наближається до своєї п’ятої річниці, що створює гострі політичні ризики для центристських урядів на тлі напружених бюджетів та зростання популярності популістів.

Попри суспільний тиск, більшість європейських політиків у Брюсселі переконані, що ціна припинення фінансування України виявиться значно вищою, ніж непопулярні рішення всередині країн. У ЄС застерігають, що у разі поразки Києва Володимир Путін оголосить про перемогу і наважиться на подальшу експансію, зокрема проти країн Балтії.

Очільники європейських держав наголошують, що йдеться вже про власну безпеку та захист європейського способу життя: міністр Швеції у справах ЄС Джессіка Розенкранц назвала підтримку України екзистенційною потребою, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал нагадав, що українці платять кров’ю, поки Європа рахує гроші, а глава польського уряду Дональд Туск попередив, що намагання зекономити на обороні обернеться значно дорожчою помилкою.

Про економічні наслідки потенційної поразки Києва свідчать і підрахунки аналітиків: часткова перемога Росії може спричинити нову хвилю міграції до Європи в обсязі до 10 млн українських біженців, різке зростання соціальних витрат та необхідність терміново посилювати східний фланг НАТО. Сукупні витрати Європи за такого сценарію оцінюють у €1,6 трлн, що вдвічі перевищує вартість підтримки України до її перемоги.

На думку президента Київської школи економіки та колишнього міністра економіки України Тимофія Милованова, тріумф Москви спровокує в Європі економічну кризу, обвалить торгівлю та інвестиції в сусідніх державах на кшталт Польщі чи Румунії, тоді як фінансування України залишається найдешевшим способом стримувати російську агресію.

Питання грошей стоїть для Києва вкрай гостро, оскільки через скорочення міжнародних надходжень дефіцит військового та державного бюджетів України наступного року прогнозують на рівні €70 млрд. Лідери ЄС обговорюють виділення нової позики в розмірі €45 млрд, прив’язаної до наступного семирічного бюджету блоку, щоб закрити дві третини цієї потреби.

Вирішальну роль у цьому процесі відіграє Німеччина, яка з 2022 року надала Україні €54 млрд допомоги, поступаючись за обсягами лише США. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, попри тиск крайніх правих і лівих сил та опір 88% прихильників партії «Альтернатива для Німеччини», наполягає на інтеграції довгострокової допомоги Києву в бюджет ЄС, а міністр оборони Борис Пісторіус підкреслює, що на кону стоїть стабільність усього континенту. Водночас посол України в Берліні Олексій Макеєв дорікнув провідним німецьким партіям за те, що вони дозволяють радикалам перехоплювати ініціативу в публічних дискусіях на місцевому рівні.

Поспіх європейських лідерів пояснюється також підготовкою до президентських виборів у Франції, запланованих на наступний квітень. У Брюсселі побоюються, що можлива перемога лідерки ультраправих Марін Ле Пен заблокує фінансові механізми Євросоюзу та обріже допомогу Києву, тому лідери на кшталт Мерца та прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен прагнуть закріпити кошти в семирічному бюджеті заздалегідь. Втім, ця ініціатива вже наштовхнулася на спротив усередині самого ЄС – Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія звернулися з проханням звільнити їх від участі в новому пакеті фінансування.

Експерти з міжнародних відносин зауважують, що Мерц та президент Франції Еммануель Макрон змушені діяти на випередження всупереч громадським настроям і внутрішній політичній вразливості, адже справжнє лідерство вимагає ухвалення рішень, які суперечать кон’юнктурі, заради уникнення масштабної оборонної кризи в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського Союзу стали більш готовими до протистояння з адміністрацією президента США Дональда Трампа з низки принципових питань, серед яких – фінансування України, оподаткування американських технологічних компаній та правила оборонних закупівель.

За словами європейських дипломатів, експертів та законодавців, поразка Республіканської партії на проміжних виборах у США зменшила побоювання європейських столиць стосовно можливого конфлікту з Вашингтоном. Крім того, після торговельних суперечок та розбіжностей у питанні підтримки України європейські лідери звикли до напружених відносин з адміністрацією Трампа.