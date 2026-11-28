Поки Рубіо та Венс мовчать про виброри президента у 2028 році

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо вважаються головними претендентами на роль наступника Дональда Трампа, проте резонансні рішення чинного президента, проти яких вони виступали, можуть стати для обох серйозним політичним тягарем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Непопулярність глави Білого дому вже призвела до втрати республіканцями більшості в Конгресі, а ситуація навколо війни з Іраном і скандал довкола керівника компанії Nvidia Дженсена Хуанга демонструють, наскільки важко потенційним кандидатам буде вести власну виборчу кампанію. Ці епізоди б'ють безпосередньо по політичній ідентичності кожного з посадовців.

Джей Ді Венс вибудовує імідж республіканця нового покоління, який послідовно виступає проти закордонних військових втручань. Він заперечував проти початку війни з Іраном, а після виборів прямо назвав цей конфлікт причиною поразки Республіканської партії. Така позиція викликала роздратування у Трампа – президент визнав невдоволення виборців через спричинене війною зростання цін, але дорікнув віцепрезиденту, що той так і не дав оцінки самому рішенню розпочати бойові дії.

Минулого тижня на пряме запитання журналістів, чи вартувала війна втрати позицій на виборах, Венс уникнув конкретики, наголосивши, що рішення ухвалює президент, який готовий був би повторити цей крок, а завдання віцепрезидента полягає у підтримці глави держави.

Натомість Марко Рубіо ще з часів роботи в Сенаті мав репутацію зовнішньополітичного «яструба» та жорсткого критика Росії й Китаю, через що у 2020 році навіть потрапив під санкції Пекіна. У травні під час перельоту президентським бортом до Китаю держсекретар застерігав Трампа щодо зв'язків Дженсена Хуанга з ймовірною китайською шпигункою. Попри це, згодом Венс допоміг президентові домогтися повернення Хуанга на посаду очільника Nvidia, а сам Рубіо на запитання преси щодо цього кадрового рішення просто розвернувся і пішов. Оглядач Джеррі Бейкер навіть закликав держсекретаря залишити адміністрацію, вказавши, що тому доводиться виправдовувати політику, яка послаблює Америку, намагаючись водночас дистанціюватися від неї.

В обох конфліктних історіях Венс і Рубіо опинилися по різні боки, і для глави Держдепу активний захист війни з Іраном може обернутися електоральними втратами на виборах 2028 року, якщо конфлікт і надалі залишатиметься непопулярним. Поки що жоден із політиків офіційно не оголосив про свої президентські плани: Венс планує визначитися після Нового року або наприкінці весни, тоді як Рубіо, якого пов'язує з віцепрезидентом давня дружба ще з Сенату, натякав, що не висуватиме свою кандидатуру, якщо в перегони піде Венс.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо планує залишити адміністрацію президента Дональда Трампа, щоб підготуватися до участі в президентських виборах 2028 року. Про це повідомляє британське видання The Independent із посиланням на джерела в Республіканській партії США.

За інформацією співрозмовників видання, Рубіо розглядають як потенційного претендента на висунення кандидатом від республіканців. Його головним можливим конкурентом називають віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Потім Марко Рубіо відкинув цю інформацію та заявив, що планує працювати до кінця президентського терміну Трампа.