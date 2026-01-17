Чеські компанії допоможуть Україні відновити пошкоджену енергетику

Кияни збираються до пункту обігріву через відключення світла після обстрілів РФ

Петр Павел: чехи діють не лише як підприємці, але й, насамперед, як партнери та союзники»

Чеські компанії долучаться до відновлення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, пише «Главком»

«Два дні тому в Україні було оголошено надзвичайний стан в енергетиці. У її відновленні беруть участь чеські компанії, що спеціалізуються на видобутку природного газу, відновлюваних джерелах енергії або опаленні та нагріванні води», – зазначив Павел.

Він наголосив, що така участь є прикладом не лише допомоги, а й економічної співпраці між країнами.

«Це прекрасний приклад допомоги та економічної співпраці. У час, коли темрява і холод стали формою тиску, чехи діють не лише як підприємці, але й, насамперед, як партнери та союзники», – додав президент Чехії.

Нагадаємо, президент Чехії Петер Павел у п’ятницю, 16 січня, прибув з візитом до Києва. Чеський президент приїхав до столиці після того, як відвідав Львів.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Павлом та подякував йому за підтримку.