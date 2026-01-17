Президент Чехії анонсував передачу Україні літаків Aero L-159 для «полювання» на дрони

На спільній пресконференції з Володимиром Зеленським чеський лідер підкреслив, що Прага готова надати техніку в найкоротші терміни

Президент Чехії Петр Павел під час візиту до Києва 16 січня 2026 року оголосив про новий пакет військової допомоги, який включатиме бойові літаки середнього класу та системи раннього попередження. Головне призначення цієї авіації – ефективне перехоплення російських ударних безпілотників, повідомляє «Главком».

Йдеться про легкі багатоцільові штурмовики Aero L-159 ALCA, які підходять для боротьби з малошвидкісними повітряними цілями.

За словами Петра Павела, сучасні реактивні винищувачі часто мають занадто високу швидкість для ефективного перехоплення «Шахедів». Натомість L-159 ALCA є «золотою серединою»:

Літак здатен працювати на низьких висотах та швидкостях, що критично для виявлення дронів. Використання легких штурмовиків для ППО значно дешевше, ніж пуски дороговартісних ракет із систем Patriot чи NASAMS.Українські пілоти вже мають досвід експлуатації подібних машин (L-39 Albatros), що дозволить інтегрувати L-159 у Повітряні сили за лічені тижні.

Технічні характеристики Aero L-159 ALCA

фото: airpower

Це чеський навчально-бойовий літак, розроблений компанією Aero Vodochody. Він є глибокою модернізацією відомого L-39, але з сучасною західною авіонікою та озброєнням.

Швидкість: до 936 км/год.

Озброєння: 7 точок підвіски, що дозволяють нести ракети «повітря-повітря» (наприклад, AIM-9 Sidewinder), авіагармати та високоточні бомби.

Експлуатація: Окрім Чехії, літак успішно використовувався ВПС Іраку в бойових діях проти терористів.

Окрім літаків, Чехія готує до передачі системи раннього виявлення цілей.

Нагадаємо, чеські компанії долучаться до відновлення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел.