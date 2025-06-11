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Китай та США погодили домовленості Сі Цзіньпіна та Трампа щодо торгівлі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Китай та США погодили домовленості Сі Цзіньпіна та Трампа щодо торгівлі
Китай та США продовжують торговельні перемовини
фото із відкритих джерел

Переговорники з китайської та американської сторін намагались дійти спільної позиції щодо торгівлі двох країн 

Під час переговорів з торгівлі між представниками Китаю і США, що відбулися в Лондоні, сторони погодили рамки реалізації домовленостей, досягнутих лідерами двох країн у ході нещодавньої телефонної розмови й на перших переговорах у Женеві, заявив китайський представник на міжнародних переговорах з торгових питань Лі Ченган.

Як пише «Главком» із посиланням на Центральне телебачення Китаю, чиновник охарактеризував дводенні лондонські переговори як «професійні, відверті та корисні».

Член американської делегації на переговорах, міністр торгівлі США Говард Латник повідомив журналістам, що команди переговорників обох країн повідомлять керівництву про результати. Він зазначив, що якщо лідери схвалять домовленості, то формуватиметься рамкова програма розвитку відносин, і їхньою основною частиною має стати питання про обмеження Китаю на експорт у США рідкісноземельних металів.

Як повідомлялося, після женевських переговорів КНР та США обмінялися взаємними звинуваченнями щодо обмежень на постав‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌кки ‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌ ‌‌‍у Китай передових напівпровідників, видачі віз для китайських студентів в американських вишах та введеного Китаєм контролю над експортом рідкісноземельних металів.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи журналістам підсумки його телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном, що відбулася минулого тижня, заявив, що китайський лідер погодився відновити експорт рідкісноземельних металів у США.

Після цього представник Мінкомерції Китаю пояснив, що продукція, пов'язана з рідкісноземельними металами, «має військове та цивільне призначення», а також ставлення до національної безпеки країни.

«Китай здійснює експортний контроль над товарами, пов'язаними з рідкісноземельними металами, відповідно до закону. Його метою є більш ефективний захист національної безпеки та інтересів» – йшлося у поширеній заяві міністерства.

У ньому зазначено, що Китай враховує потреби та занепокоєння різних країн, вже схвалив певну кількість заявок на поставки і продовжуватиме це робити.

Раніше стало відомо, що високопосадовці зі США та Китаю у вівторок продовжили торговельні переговори в Лондоні, сподіваючись досягти прориву в питанні експортного контролю на рідкісноземельні елементи, які загрожують глобальним перебоям у ланцюжках постачань та уповільненню економічного зростання.

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Теги: США обмеження Сі Цзіньпін переговори Дональд Трамп Китай експорт

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