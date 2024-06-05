Чи варто Україні чекати на німецьких військових? Чітка відповідь Міноборони Німеччини

Німецькі урядовці не розглядають можливість відправки військових в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключає відправлення німецьких військових в Україну. Про це він заявив під час слухань у Бундестазі, повідомляє DW.

Заява німецького міністра пролунала у відповідь на запитання депутата від партії «Альтернатива для Німеччини» Рюдіґера Лукассена. Депутат спитав Пісторіуса, чи поінформований німецький уряд про дебати в Європейському Союзі та Франції щодо відправки військових до України, і чи розглядають урядовці ФРН таку можливість.

У відповідь міністр оборони Німеччини підкреслив: «Відповіді на ваші запитання – ні та ні».

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон прагне створити коаліцію з європейських держав для відрядження в Україну військових інструкторів. Французька влада прагне створити коаліцію з охочих країн для підготовки українських військових, які перебувають в облозі російської армії.

Раніше Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.