Українські військові зможуть швидше отримувати високофункціональні протези

Раніше учасники бойових дій могли отримувати високофункціональні протези лише після того, як закінчувався строк експлуатації первинного

Нові зміни дозволяють Фонду соцзахисту людей з інвалідністю оплатити новий протез значно швидше

Військовослужбовці зможуть оперативніше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези, зокрема протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Раніше учасники бойових дій могли отримувати такі протези лише після того, як закінчувався строк експлуатації первинного протеза – зазвичай це було через три роки.

Нові зміни дозволяють Фонду соціального захисту людей з інвалідністю оплатити новий, більш технологічно складний і більш дороговартісний протез вже через рік після первинного протезування, якщо такий протез має інші функціональні характеристики.

«Наприклад, на етапі первинного протезування захисник з ампутованою ногою на рівні стегна отримав якісний протез із гідравлічним колінним вузлом. Лікар може рекомендувати йому більш інноваційний протез із мікропроцесорним (електричним) колінним вузлом, який працює за іншим принципом і може сприяти більш природній ході та легшому доланню сходів», – йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Як зазначила радниця міністра соцполітики Олена Кульчицька, отримати одразу високофункціональні протези військові не можуть, адже спочатку людина повинна пристосуватися до протеза та навчитися ним користуватися.

«Це завдання і вирішує первинне протезування. І тільки коли кукса вже сформована, а людина опанувала навички користування протезом, є сенс встановлювати більш високофункціональний протез», – додала вона.

Нагадаємо, для отримання протеза українцям немає потреби їхати за кордон або збирати гроші – кошти на протези щороку передбачені в бюджеті.

Зокрема, існує думка, що отримати протез в нашій країні можливо лише за власні кошти, але в реальності все зовсім інакше. Протезування в Україні безкоштовне і доступне як військовим, ветеранам, цивільним, що постраждали внаслідок бойових дій, так і всіх громадянам, яким потрібен протез.

Як повідомлялося, в Україні вперше імплантували протез пацієнтові прямо в кістку, використавши нову технологію.

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