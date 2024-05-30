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«Ми готові брати всіх»: «Метінвест» пропонує навчання та роботу для ветеранів

Дарія Демяник
glavcom.ua
«Ми готові брати всіх»: «Метінвест» пропонує навчання та роботу для ветеранів
Компанія надає можливості для працевлаштування за великим спектром інженерно-технічних спеціальностей, і за потреби можна пройти навчання
фото з відкритих джерел

«Для «Метінвесту» ветеран і його психологічний стан – не застереження, а можливість» – Олег Давиденко

У компанії «Метінвест» кількість мобілізованих сягнула понад 9 тисяч людей, а це кожен шостий працівник компанії. З війни на підприємства вже повернулося 500 людей. Для того, щоб усі ветерани мали змогу без проблем адаптуватися до мирного життя, у компанії запровадили нові унікальні програми. Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій «Метінвесту» Олег Давиденко на саміті Міністерства у справах ветеранів України «Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя».

«Ті, хто повернувся, потребують адаптації до цивільного життя для себе та їхніх родин. Це питання до того, які сервіси є навколо, що має працедавець зробити для співробітника. І тут ми багато чого взяли у домашню роботу», – сказав Давиденко.

Він уточнив: останні півтора року компанія працює над створенням екосистеми, яка дає змогу ветеранам комфортно повернутися на робочі місця. Вона ґрунтується на кількох основних принципах. Перший – відповідальність, тобто за роботу з ветеранами відповідають керівники всіх ланок. Другий – системність: «Метінвест» впроваджує не окремі, а постійні проєкти з психологічної підтримки, додаткові медогляди, ветеранські спільноти тощо. Третій принцип – це пріоритетність. Зокрема, компанія провела опитування ветеранів щодо того, якої саме допомоги вони потребують.

«Багато людей говорять, що вони хотіли б навчатися та пройти перекваліфікацію. Тобто вони хочуть не лише зростання вгору, а й розвитку всередині компанії як спеціалістів. Більше ніж половина – це дуже велика потреба», – уточнив Олег Давиденко.

Четвертий принцип побудови екосистеми – справедливість.

«Можливо, це був найперший запит від ветеранів – сприймайте нас як цивільних, не як ветеранів. Не треба особливих умов. І це допомагає їм бути частиною колективу та об’єднувати людей», – каже Давиденко.

За його словами, у компанії провели навчання для керівників, як працювати з ветеранами та запобігти конфліктам у колективі. А для колективів організували відкриті лекції, що стосуються чутливих для ветеранів тем.

«Для «Метінвесту» ветеран і його психологічний стан – не застереження, а абсолютна можливість. Людина з новими знаннями, з військовим досвідом – те, що потрібно у середовищі промислових підприємств. Ми маємо 4 тисячі вакансій і готові брати всіх. Ми чекаємо на кожного з ринку, хто готовий працювати», – підкреслив Олег Давиденко.

Він уточнив, що компанія надає можливості для працевлаштування за великим спектром інженерно-технічних спеціальностей, і за потреби можна пройти навчання, яке залежно від кваліфікації може тривати від 3-6 місяців і більше.

Як відомо, Група «Метінвест» увійшла до переліку 15 незламних компаній-роботодавців України за версією dsnews.ua. «Метінвест» потрапив до списку за максимальні зусилля зі збереження колективів підприємств в умовах безпрецедентних викликів, зокрема втрати значної частини активів та роботи у прифронтових регіонах.

Теги: ветеран Україна робота

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