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Лубінець відреагував на відео зі знущаннями над українськими полоненими

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Лубінець відреагував на відео зі знущаннями над українськими полоненими
Омбудсмен наголосив, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією
фото: РБК Україна

Лубінець: Росія не дотримується жодних правил ведення війни й не соромиться демонструвати свої антилюдяні дії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся з офіційними листами до Міжнародного руху Червоного хреста та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових РФ з українських полонених на Харківському напрямку. Про це Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

Уповноважений зазначив, що мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це сталося на Харківському напрямку. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу.

«На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів», – констатував Лубінець, указавши, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Омбудсмен наголосив, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією. Він звернувся з офіційними листами до Червоного Хреста та ООН, аби ці організації задокументували факт знущання.

Нагадаємо, уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що страти українських військових продовжуються через «беззубу позицію» ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. За слова Лубінця, Україна розраховує, що міжнародні організації не просто засудять росіян, а здійснять конкретні юридичні кроки – відкриють провадження зі сторони МКС або створять трибунал.

Водночас Міжнародний рух Червоного Хреста продовжив членство Російського Червоного Хреста (РЧХ), попри порушення правил нейтралітету, виявлені в результаті розслідування міжнародних ЗМІ. Про це повідомляє The Guardian.

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Теги: росія військові Telegram відео знущання погрози Лубінець

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