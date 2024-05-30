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Макрон ініціює коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Макрон ініціює коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні
Макрон хоче створити коаліцію щодо відправки військових інструкторів в Україну
фото з відкритих джерел

Макрон хоче оголосити про своє рішення під час візиту президента Зеленського до Франції 

Президент Франції Емануель Макрон прагне створити коаліцію з європейських держав для відрядження в Україну військових інструкторів. Про це з посиланням на власні джерела пише газета Le Monde.

Видання зазначило, що нині ще нічого не вирішено остаточно, проте це може бути питання тижнів, а то й днів, перш ніж французькі та європейські інструктори будуть відправлені в Україну.

Французька влада прагне створити коаліцію з охочих країн для підготовки українських військових, які перебувають в облозі російської армії.

За інформацією з підтверджених джерел, консультації з цього питання мають прискоритися найближчими днями, щоб оголошення могло відбутись під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії 6 і 7 червня.

Тоді Макрон міг би оприлюднити контури такої ініціативи, через три з половиною місяці після того, як 26 лютого він заявив, що не виключає надсилання західного військового підкріплення в Україну.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом. 

Також агенство Reuters з посиланням на неназвані джерела, інформує, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, попри страх деяких союзників і російські погрози. Джерела агентства стверджують, що Франція може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського.

За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Теги: військові Франція Еммануель Макрон

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