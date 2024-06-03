Заяви іноземних лідерів щодо допомоги Україні. Поточна ситуація з електроенергією. Головне за ніч

Головні новини ночі проти 3 червня

Влада Румунії прокоментувала можливість передачі Україні системи Patriot. Генерал Бундесверу: ЗСУ можуть збивати за допомогою Patriot авіацію на території Росії. Лубінець відреагував на відео зі знущаннями над українськими полоненими. Голова правління «Укренерго» розповів, якою буде ситуація з електроенергією цього тижня.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 червня, щоб ви були в курсі подій.

Влада Румунії прокоментувала можливість передачі Україні системи Patriot

В Румунії обговорюють можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Ця система могла б прикривати і румунську територію. Про це повідомляє euronews з посиланням на заяву румунського прем'єра Марчела Чолаку.

За словами Чолаку, питання передачі системи Patriot повинні розглянути спеціалісти, щоб знайти найкраще рішення. Після цього це рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії.

«Отже, на цей час пропозиція знаходиться на стадії аналізу», – сказав румунський прем'єр.

Генерал Бундесверу: ЗСУ можуть збивати за допомогою Patriot авіацію на території Росії

Збройні сили України можуть збивати в російському повітряному просторі військові літаки країни-агресора, які атакують Україну, з переданих ФРН систем Patriot. Про це заявив глава німецько-українського ситуаційного центру, генерал-майор Бундесверу Крістіан Фрейдінг в етері ARD.

«Цілком можливо, що системи Patriot тепер будуть застосовуватися і в Харківській області, і над Росією вони чудово підходять для боротьби з російськими літаками, які можуть скидати жахливі бомби, що планують», – заявив німецький генерал.

Лубінець відреагував на відео зі знущаннями над українськими полоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся з офіційними листами до Міжнародного руху Червоного хреста та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових РФ з українських полонених на Харківському напрямку.

Уповноважений зазначив, що мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це сталося на Харківському напрямку. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу.

Голова правління «Укренерго» розповів, якою буде ситуація з електроенергією цього тижня

Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки вимкнення світла будуть застосовуватися протягом всієї доби. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в етері «Суспільного».

За його словами, дефіцит «не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому з завтрашнього (03 червня - ред.) дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень». Кудрицький зауважує, що найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години. Однак дефіцит зберігатиметься протягом всієї доби, і «фізично неможливо забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі».

Популярна туристична країна планує заборонити в'їзд на свою територію громадянам Ізраїлю

Мальдівська Республіка готується заборонити в'їзд на територію країни громадянам Ізраїлю. Про таке рішення президента країни Мохамеда Муіззу, ухваленого за рекомендацією кабінету міністрів, оголосив міністр національної безпеки та технологій Алі Іхсан.

Однак для набрання чинності цьому рішенню потрібне внесення поправок до законодавства.