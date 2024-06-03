Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Заяви іноземних лідерів щодо допомоги Україні. Поточна ситуація з електроенергією. Головне за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Заяви іноземних лідерів щодо допомоги Україні. Поточна ситуація з електроенергією. Головне за ніч
Влада Румунії обговорює можливість передачі Україні системи Patriot
фото з відкритих джерел

Головні новини ночі проти 3 червня

Влада Румунії прокоментувала можливість передачі Україні системи Patriot. Генерал Бундесверу: ЗСУ можуть збивати за допомогою Patriot авіацію на території Росії. Лубінець відреагував на відео зі знущаннями над українськими полоненими. Голова правління «Укренерго» розповів, якою буде ситуація з електроенергією цього тижня.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 червня, щоб ви були в курсі подій.

Влада Румунії прокоментувала можливість передачі Україні системи Patriot

В Румунії обговорюють можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Ця система могла б прикривати і румунську територію. Про це повідомляє euronews з посиланням на заяву румунського прем'єра Марчела Чолаку.

За словами Чолаку, питання передачі системи Patriot повинні розглянути спеціалісти, щоб знайти найкраще рішення. Після цього це рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії.

«Отже, на цей час пропозиція знаходиться на стадії аналізу», – сказав румунський прем'єр.

Генерал Бундесверу: ЗСУ можуть збивати за допомогою Patriot авіацію на території Росії

Збройні сили України можуть збивати в російському повітряному просторі військові літаки країни-агресора, які атакують Україну, з переданих ФРН систем Patriot. Про це заявив глава німецько-українського ситуаційного центру, генерал-майор Бундесверу Крістіан Фрейдінг в етері ARD.

«Цілком можливо, що системи Patriot тепер будуть застосовуватися і в Харківській області, і над Росією вони чудово підходять для боротьби з російськими літаками, які можуть скидати жахливі бомби, що планують», – заявив німецький генерал.

Лубінець відреагував на відео зі знущаннями над українськими полоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся з офіційними листами до Міжнародного руху Червоного хреста та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових РФ з українських полонених на Харківському напрямку. 

Уповноважений зазначив, що мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це сталося на Харківському напрямку. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу.

Голова правління «Укренерго» розповів, якою буде ситуація з електроенергією цього тижня

Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки вимкнення світла будуть застосовуватися протягом всієї доби. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в етері «Суспільного».

За його словами, дефіцит «не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому з завтрашнього (03 червня - ред.) дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень». Кудрицький зауважує, що найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години. Однак дефіцит зберігатиметься протягом всієї доби, і «фізично неможливо забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі».

Популярна туристична країна планує заборонити в'їзд на свою територію громадянам Ізраїлю

Мальдівська Республіка готується заборонити в'їзд на територію країни громадянам Ізраїлю. Про таке рішення президента країни Мохамеда Муіззу, ухваленого за рекомендацією кабінету міністрів, оголосив міністр національної безпеки та технологій Алі Іхсан.

Однак для набрання чинності цьому рішенню потрібне внесення поправок до законодавства.

Читайте також: 3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: військові традиції Укренерго свято відео знущання погрози Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США ведуть переговори із партнерами по «Великій сімці» щодо виділення $50 млрд Україні
США проводять перемовини із G7 щодо російських активів. Атака на Харків. Головне за ніч
4 травня, 05:51
Німецький фрегат Hessen до 20 квітня працював у Червоному морі
Європі бракує кораблів для захисту суден у Червоному морі – Spiegel
6 травня, 09:44
НАТО попередило російські кораблі про початок військових навчань
Сили НАТО вигнали танкери Путіна зі стоянки у Середземному морі
7 травня, 11:04
YouTube почав блокувати контент на вимогу російської влади
Росія почала боротися із ухилянтами в YouTube
20 травня, 15:38
Сильна спека негативно впливає на роботу сонячних панелей
«Укренерго» повідомило, як спека впливатиме на графіки відключень
27 травня, 19:02
Окупанти посилили атаки на одному з напрямків: аналіз ISW
Окупанти посилили атаки на одному з напрямків: аналіз ISW
13 травня, 05:18
Бої за Вовчанськ наразі тривають
Аналітики ISW оцінили, на яку відстань від кордону окупантам вдалося просунутися на Харківщині (карта)
16 травня, 06:24
В «Укренерго» прогнозують, що ситуація в енергосистемі може поліпшитися завдяки погоді
Відключення світла 20 травня триватимуть в усіх областях – «Укренерго»
19 травня, 19:59
В окупованому Криму чутно вибухи
В окупованому Криму чутно вибухи
30 травня, 01:20

Події в Україні

Окупанти завдали удару по відпочинковому комплексу на Харківщині, є загиблий і поранені
Окупанти завдали удару по відпочинковому комплексу на Харківщині, є загиблий і поранені
Через Маріуполь пройшла колона «африканської» техніки окупантів (відео)
Через Маріуполь пройшла колона «африканської» техніки окупантів (відео)
Заяви іноземних лідерів щодо допомоги Україні. Поточна ситуація з електроенергією. Головне за ніч
Заяви іноземних лідерів щодо допомоги Україні. Поточна ситуація з електроенергією. Головне за ніч
Голова правління «Укренерго» розповів, якою буде ситуація з електроенергією цього тижня
Голова правління «Укренерго» розповів, якою буде ситуація з електроенергією цього тижня
Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
36K
Нарешті за 33 роки Незалежності Україна має свої далекобійні ракети
29K
Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні
20K
Зеленський про спробу РФ зірвати Глобальний саміт миру: Є не дуже гарна інформація
11K
Громада села на Буковині, попри погрози представників Московської церкви, перейшла до ПЦУ
4554
Forbes: Україна вдарила Himars по Росії вже за кілька годин після дозволу США

Новини

Втрати ворога станом на 3 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:59
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Вчора, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Вчора, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua