Чи зрадить Трамп демократію? Експерт-американіст пояснив, що стане моментом істини для Білого дому

Володимир Дубовик: «Чи виконуватиме Трамп рішення судів – це стане моментом істини»

У Верховному суді США зараз переважають консерватори – шість суддів проти трьох лібералів. Такий дисбаланс став можливим, зокрема, через те, що за своєї попередньої каденції Дональд Трамп призначив трьох суддів. Загалом шестеро консерваторів проти трьох лібералів – такого давно не було в цій установі, раніше був певний баланс. Однак поки що Верховний суд демонструє згоду з діями президента, жодних протестів не висловлює. Про це в інтерв'ю «Главкому» зазначив доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

«Третя гілка влади, судова, піддається адміністративному ресурсу, адже президент ініціює призначенням кандидата на посаду судді, а затверджує це рішення Сенат. Скажімо, коли Байден був президентом і демократи мали більшість у Сенаті, то вони могли проводити дуже багато призначень суддів. Але зараз президент – Трамп, і обидві палати парламенту – під контролем його Республіканської партії, і отже, вони повністю контролюють цей процес», – зауважив експерт.

Як стверджує Дубовик, деякі судді блокують окремі рішення Трампа, вважаючи їх такими, що суперечать закону та Конституції. За його словами, головне випробування для судової системи настане тоді, коли постане питання про виконання цих рішень.

«Але головний тест для судової влади настане тоді, коли рішення судів треба буде взяти до виконання. Чи буде Трамп виконувати рішення судів, чи робитиме те, що йому заманеться, ігноруючи їх – це справді буде момент істини. Американці, затамувавши подих, чекають на цей момент. Якщо президент ігноруватиме рішення судів, то це буде дійсно безпрецедентно для Америки», – зазначив експерт-американіст.

Володимир Дубовик розповів «Главкому», що наразі американські суди розглядають велику кількість справ, зокрема пов’язаних із безпідставним звільненням посадовців державних установ. Серед позивачів багато ветеранів і колишніх військових, які присвятили життя службі американському народові та брали участь у військових конфліктах. Вони оскаржують своє звільнення, вважаючи його необґрунтованим.

«У суді також перебуває справа щодо новоствореного Міністерства ефективності уряду, яке очолив Ілон Маск. Статус цього міністерства в жодних законодавчих чи нормативних актах не прописано, воно провадить реформи, не маючи мандата на те. Посада Маска – людини, яка безпосередньо підпорядкована президенту – також не прописана в американських законах. І ця людина приходить до міністерств та вимагає відкрити їй доступ до секретної бази даних», – додав доцент кафедри міжнародних відносин.

Одне з нещодавніх судових рішень, за словами Дубовика, заблокувало ініціативу Трампа, спрямовану на скасування конституційної норми, яка гарантує громадянство всім, хто народився на території США. Попри це, як стверджує експерт, Трамп не відмовляється від своїх намірів і продовжує наполягати на змінах.

До слова, Верховний суд США відхилив екстрене прохання президента Дональда Трампа про призупинення майже $2 млрд іноземної допомоги. The New York Time пише, що постанова суду була без підпису, що є звичайною практикою для рішень, ухвалених в екстрених справах. Там була лише вказівка, що суддя першої інстанції, який наказав уряду відновити виплати, повинен уточнити, які зобов’язання має виконати уряд.

Також асоціація американських лікарів Doctors for America подала до суду на адміністрацію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за видалення даних щодо охорони здоров'я з федеральних сайтів.