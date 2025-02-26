Україна та США випрацювали остаточний варіант угоди про корисні копалини

За словами Шмигаля, український уряд сьогодні розгляне текст угоди про рідкоземи

Як зазначив глава уряду, Україна не розглядатиме підписання будь-яких угод, якщо там немає гарантій безпеки

Кабінет міністрів сьогодні, 26 лютого, розгляне текст угоди про рідкоземи зі Сполученими Штатами Америки. Її офіційна назва «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Попередній договір передбачає юридичну дію і майбутнє створення інвестиційного фонду відбудови України, де обидві країни будуть на рівних управляти і наповнювати його.

Також Шмигаль наголосив, що Україна не розглядає підписання будь-яких угод, якщо там немає гарантій безпеки, цей документ передбачає низку таких положень. Більше деталей глава українського уряду не розкрив.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що президент України прибуде до США у п’ятницю, 28 лютого, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. Відповідна угода між США та Україною практично узгоджена сторонами.

Раніше «Главком» писав, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги.