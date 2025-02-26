Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна та США випрацювали остаточний варіант угоди про корисні копалини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна та США випрацювали остаточний варіант угоди про корисні копалини
За словами Шмигаля, український уряд сьогодні розгляне текст угоди про рідкоземи
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Як зазначив глава уряду, Україна не розглядатиме підписання будь-яких угод, якщо там немає гарантій безпеки

Кабінет міністрів сьогодні, 26 лютого, розгляне текст угоди про рідкоземи зі Сполученими Штатами Америки. Її офіційна назва «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Попередній договір передбачає юридичну дію і майбутнє створення інвестиційного фонду відбудови України, де обидві країни будуть на рівних управляти і наповнювати його.

Також Шмигаль наголосив, що Україна не розглядає підписання будь-яких угод, якщо там немає гарантій безпеки, цей документ передбачає низку таких положень. Більше деталей глава українського уряду не розкрив.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що президент України прибуде до США у п’ятницю, 28 лютого, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. Відповідна угода між США та Україною практично узгоджена сторонами.

Раніше «Главком» писав, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги.

Читайте також:

Теги: США уряд корисні копалини Денис Шмигаль прем’єр-міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нам треба повсюдно просувати українське
Як Україні стати Ізраїлем XXI століття
22 лютого, 19:51
«Як Дональд Трамп грає в гру «батіг і пряник» у війні в Україні»
Ленд-ліз Трампа. Яку партію розігрує президент США?
11 лютого, 23:04
Ілон Маск назвав співробітників Агентства USAID «клубком хробаків»
10 тисяч жертв Трампа. Що таке USAID і чому його закривають Тема тижня
5 лютого, 21:00
У 2023 році Гаттла засудили до 6 місяців ув’язнення після того, як він визнав себе винним у проникненні в Капітолій
У США вбито чоловіка, якого минулого тижня помилував Трамп за штурм Капітолія
29 сiчня, 00:42
Лондон готується дати відповідь Вашингтону у випадку торогової війни
Велика Британія готує відповідь на можливі мита з боку США
4 лютого, 09:54
Білий дім ухвалив рішення щодо готей резиценції
Білий дім приховуватиме інформацію про гостей Трампа
13 лютого, 10:02
Раніше президент України заявляв, що спеціальний представник США прибуде до Києва 20 лютого
Спецпредставник Трампа вирушає ввечері до Києва – Reuters
18 лютого, 16:22
Рубіо назвав Дональда Трампа «президентом миру»
Держсекретар США пояснив, чому Штати голосували проти «української» резолюції в ООН
Вчора, 08:30
Володимир Зеленський: «Паляниця» летить, «Пекло» летить, «Рута» летить»
Я – не диктатор. Ключові меседжі пресконференції президента Тема тижня
24 лютого, 06:30

Політика

Україна та США випрацювали остаточний варіант угоди про корисні копалини
Україна та США випрацювали остаточний варіант угоди про корисні копалини
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
Депутатка Кормишкіна, яка склала мандат, розказала про свої успіхи у Раді
Депутатка Кормишкіна, яка склала мандат, розказала про свої успіхи у Раді
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості
Міноборони анонсувало нову програму контрактів з українськими виробниками зброї
Міноборони анонсувало нову програму контрактів з українськими виробниками зброї
Кабмін назвав дату, до якої продовжено дію відстрочок заброньованих працівників
Кабмін назвав дату, до якої продовжено дію відстрочок заброньованих працівників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
40K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
7421
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою
7363
У Києві лунають вибухи та працює ППО

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua