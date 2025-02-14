Пресконференція Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. Головні тези

Зеленський: У США наразі не готовий мирний план врегулювання війни. Україна відкрита до будь-яких обговорень, щоб зупинити Путіна

Сьогодні, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію на Мюнхенській безпековій конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави під час спілкування з журналістами.

Атака росіян на Чорнобильську АЕС

Російський дрон, який влучив сьогодні, у ніч проти 14 лютого, у саркофаг на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 метрів, на якій радари не можуть його відстежити. За словами Зеленського, росіяни зробили це навмисно, саме в день Мюнхенської безпекової конференції.

План США по закінченню війни в Україні

Володимир Зеленський заявив, що не бачить наявності в очільника США готового плану врегулювання російсько-української війни.

«Я не бачу, що є готовий план у Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже важливо. Я передав президенту Трампу, що я готовий у будь-який момент. І нічого не потрібно для цього, я все знаю. Ми готові в будь-який момент реально говорити. Ми розуміємо географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все – від контингенту до гарантій безпеки, до НАТО... Або нас у НАТО, або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно з міжнародним правом, згідно з законом і задля превенції повернення жахів для всього світу», – наголосив Зеленський.

Загроза нового наступу росіян

Цього року РФ готує 15 дивізій, а це 100-150 тисяч осіб – для тренування та посилення ситуації на Білоруському напрямку.

«Це факт. Ми думаємо, що вони всі, або ж частково будуть на території Білорусі. Це - 100-150 тисяч людей. Це велике угруповування. Я не впевнений, що воно піде у наступ на Україну. Але може бути, що воно піде як до України, так і до Польщі чи країн Балтії. Ми не зможемо зупинити цього божевільного просто попросивши його про це», – наголосив президент.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

Президент України дійсно планує відвідати Саудівську Аравію. Але він не планує зустрічатися там з представниками Росії.

За словами Зеленського, він матиме офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів, а потм вирушить до Саудівської Аравії. В обох країнах будуть обговорюватия гуманітарні програми обмін полоненими.

Потім Зеленський матиме зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. А зустрічі з представниками Росії не заплановані під час жодного з цих візитів.

«Я не хочу просто так зустрічатися з росіянами. Коли ми кажемо про порядок зустрічей, я вже казав, спочатку Америка, потім Європа, а потім росіяни», – зазначив Зеленський.

Вступ України до НАТО

Якщо Україна не вступить у НАТО, то Україні буде потрібна армія з 1,5 мільйона військових. Відповідаючи на запитання про позицію США щодо можливості вступу України в НАТО, Зеленський відповів, що сьогоднішня Америка і президент Трамп вважають, що Україна не може бути в НАТО. Вони вважають, що конституційно зафіксований шлях України до НАТО є головним чинником окупації росіянами українських територій, пояснив президент.

Він додав, що Україна хоче бути в НАТО – через слово НАТО, через гарантії безпеки. «Ми довіряємо НАТО, ми довіряємо цим гарантіям безпеки. Я прагматично говорю чесно і вважаю, що це найдешевший варіант для всіх», – сказав Зеленський.

Солдати КНДР у Курській області

Російська Федерація, ймовірно, знову звернулась за військовою допомогою до Північної Кореї. Росіяни хочуть залучити солдатів КНДР. За словами Зеленського, наразі Росія хоче залучити близько двох-трьох тисяч північнокорейських військових. Солдати КНДР будуть залучені на Курському напрямку.

«Це з того, що ми бачимо. Ми не знаємо чітко, ми бачимо тільки коли вони там є тоді можна порахувати приблизно. А поки ми бачимо пару тисяч, які вони додатково просять. Це точно не через хороше життя. У них втрати і вони щось просять», – відповів Зеленський.

Розміщення миротворчого контингенту в Україні

Зеленський заявив, що Україна вже знає, яка кількість миротворчого контингенту має бути розміщена на її території. А також пояснив, за яких умов можуть відбутися переговори з Росією. За словами глави держави, військові вже розробили мапу розміщення іноземного військового контингенту, але вона не є публічною.

«Якщо дійсно серйозний контингент, то ми розуміємо в якій кількості й де він повинен бути. Ми готові до будь-яких розмов з Америкою, із Союзниками і якщо будуть відповіді від них конкретні, так, як є конкретні запити від нас, і загальне розуміння небезпечного Путіна, то після цього ми будемо готові «говорити з русскіми», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 лютого, дав пресконференцію перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

Мюнхенська конференція з безпеки – щорічна міжнародна конференція, яка проводиться в Мюнхені (Німеччина) кожного лютого з 1963 року, на якій політики, військові й представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки, поза дипломатичними й протокольними вимогами. Головною метою конференції є обговорення актуальних питань зовнішньої політики, політики безпеки та оборони.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже анонсував зустрічі високопосадовців Росії, України та США на Мюнхенській конференції. Водночас Київ таку можливість заперечує.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський очолив українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

До слова, увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки.