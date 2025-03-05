Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Верховний суд США відхилив запит Трампа про замороження $2 млрд для USAID

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Верховний суд США відхилив запит Трампа про замороження $2 млрд для USAID
Адміністрація Трампа фактично призупинила діяльність Агентства з міжнародного розвитку
фото: AP

Після інавгурації американський президент підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США

Верховний суд США відхилив екстрене прохання президента Дональда Трампа про призупинення майже $2 млрд іноземної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Time.

Як пише газета, постанова суду була без підпису, що є звичайною практикою для рішень, ухвалених в екстрених справах. Там була лише вказівка, що суддя першої інстанції, який наказав уряду відновити виплати, повинен уточнити, які зобов’язання має виконати уряд.

Дане рішення є одним з перших кроків суду у відповідь на численні позови, подані через спроби президента Трампа «кардинально змінити урядову політику».

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

Як повідомлялося, адміністрація президента США почала масові скорочення в Агентстві з міжнародного розвитку. Також вона заявила про скасування понад 90% грантів, виділених Агентством США з міжнародного розвитку в межах зовнішньої допомоги.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США фінансування гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перша сесія російсько-американських переговорів відбулася в Ер-Ріяді
Лавров анонсував зустріч представників Росії та США
26 лютого, 13:06
Внаслідок атаки у Київській області загорівся приватний будинок
Україну та РФ атакували дрони, Трамп анонсував візит Зеленського до США: головне за ніч
26 лютого, 06:12
Генеральна Асамблея ООН ухвалила дві резолюції щодо війни РФ проти України
Шлях до миру від Орбана і Трампа
24 лютого, 23:09
Перекваліфікація злочину дозволила обвинуваченій уникнути посадки до в’язниці
Донька ексзаступника воєнкома потрапила під суд: деталі справи
21 лютого, 18:00
В інтерв'ю Sky News в кулуарах інвестиційної конференції Віткофф заявив, що погоджується з критикою Трампа у бік президента України Володимира Зеленського
Після поїздки в РФ спецпредставник Трампа заявив, що «розвинув дружбу» з Путіним
21 лютого, 12:04
Президент Зеленський не хоче навіть уявляти ситуацію, коли Україна бореться з Росією без підтримки США
Україні буде складно вижити без військової підтримки США – Зеленський
15 лютого, 06:14
Китай пропонував допомогу в організації зустрічі Путіна і Трампа
Китай пропонував організувати зустріч Путіна і Трампа – WSJ
13 лютого, 10:26
При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності, а також GPS-трекер
Агенти Росії намагалися встановити GPS-маячок на авто, що супроводжує колони ЗСУ на фронт
11 лютого, 11:50
Останнім часом Маск почав активну «боротьбу» з USAID
«USAID фінансував візити зірок до України». ЦПД попередив про фейк, який поширив Маск
6 лютого, 10:16

Економіка

Австралія виділила 6 млн євро для підтримки української енергетики
Австралія виділила 6 млн євро для підтримки української енергетики
Верховний суд США відхилив запит Трампа про замороження $2 млрд для USAID
Верховний суд США відхилив запит Трампа про замороження $2 млрд для USAID
Корея та Японія допоможуть будувати новий гігантський газопровід на Алясці
Корея та Японія допоможуть будувати новий гігантський газопровід на Алясці
Скорочення держборгу США: Трамп заявив про новий метод
Скорочення держборгу США: Трамп заявив про новий метод
Трамп пригрозив Канаді новими митами після заяв Трюдо
Трамп пригрозив Канаді новими митами після заяв Трюдо
Гонконзька компанія вирішила продати Штатам порти на Панамському каналі
Гонконзька компанія вирішила продати Штатам порти на Панамському каналі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
33K
Скільки американців винуватять Україну у розв'язанні війни? Опитування Reuters
31K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
18K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США
13K
Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua