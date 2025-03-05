Верховний суд США відхилив запит Трампа про замороження $2 млрд для USAID

Після інавгурації американський президент підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США

Верховний суд США відхилив екстрене прохання президента Дональда Трампа про призупинення майже $2 млрд іноземної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Time.

Як пише газета, постанова суду була без підпису, що є звичайною практикою для рішень, ухвалених в екстрених справах. Там була лише вказівка, що суддя першої інстанції, який наказав уряду відновити виплати, повинен уточнити, які зобов’язання має виконати уряд.

Дане рішення є одним з перших кроків суду у відповідь на численні позови, подані через спроби президента Трампа «кардинально змінити урядову політику».

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

Як повідомлялося, адміністрація президента США почала масові скорочення в Агентстві з міжнародного розвитку. Також вона заявила про скасування понад 90% грантів, виділених Агентством США з міжнародного розвитку в межах зовнішньої допомоги.