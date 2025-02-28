Як Маркарова відреагувала на суперечку Трампа та Зеленського: красномовне відео

Оксана Маркарова показала емоції, зрозумілі багатьом українцям

Сьогодні, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. На зустрічі була присутня і пані посол України в США Оксана Маркарова. Про це повідомляє «Главком».

Під час зустрічі сталася гостра суперечка між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. У соцмережах з’явилися кадри з реакцією Оксани Маркарової на цю суперечку.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Проте під час цієї зустрічі сталася суперечка між Зеленським, Трампом та Джей Ді Венсом. Після цього президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім.

Дональд Трамп заявив, що Зеленський нібито «не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка». Також президент США стверджував, що президент України начебто виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у «їхньому шанованому Овальному кабінеті».

«Главком» повідомляв, що анонсоване Трампом підписання угоди про рідкісноземельні метали сьогодні не відбулося.