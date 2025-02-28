Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як Маркарова відреагувала на суперечку Трампа та Зеленського: красномовне відео

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як Маркарова відреагувала на суперечку Трампа та Зеленського: красномовне відео
Посол України спостерігала за суперечкою двох президентів
фото: Скриншот

Оксана Маркарова показала емоції, зрозумілі багатьом українцям

Сьогодні, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. На зустрічі була присутня і пані посол України в США Оксана Маркарова. Про це повідомляє «Главком».

Під час зустрічі сталася гостра суперечка між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. У соцмережах з’явилися кадри з реакцією Оксани Маркарової на цю суперечку. 

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Проте під час цієї зустрічі сталася суперечка між Зеленським, Трампом та Джей Ді Венсом. Після цього президент України Володимир Зеленський достроково залишив  Білий дім.

Дональд Трамп заявив, що Зеленський нібито «не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка». Також президент США стверджував, що президент України начебто виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у «їхньому шанованому Овальному кабінеті».

«Главком» повідомляв, що анонсоване Трампом підписання угоди про рідкісноземельні метали сьогодні не відбулося.

Читайте також:

Теги: США Володимир Зеленський Дональд Трамп Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Гаврилюк зауважив, що місцева влада має проводити інформаційну роботу в громадах, щоб доносити людям важливість захисту країни
Хто відповідає за розшук ухилянтів від мобілізації? Роз'яснення Міноборони
7 лютого, 15:18
Сили ППО збили 59% ударних дронів, запущених Росією за перші шість тижнів 2025 року
Україна збила лише половину: аналітики підрахували, скільки шахедів РФ запустила з початку року
12 лютого, 23:02
Станом на кінець січня 2025 року понад 1 млн обмежено придатних військовозобов'язаних чоловіків ще не пройшли повторний медичний огляд
Термін проходження ВЛК продовжено. Зеленський підписав закон
13 лютого, 14:16
За словами президента, на початку повномасштабного вторгнення Росія неодноразово ставила Україні ультиматуми
Зеленський зробив заяву після переговорів США та Росії в Ер-Ріяді
18 лютого, 16:42
В основі стрічки – випадково знятий бій на боді-камеру на позиції «Реал» на сході України, звідси й назва фільму
«Перша і, можливо, остання». Документальна стрічка Сенцова виходить в прокат
17 лютого, 16:46
Зліва направо: Дональд Трамп-молодший, Вівек Рамасвамі, Гленн Янгкін, які потенційно можуть зайняти крісло Трампа
Хто стане наступником Трампа у 2028 році: Independent назвала кандидатів
17 лютого, 09:06
У Саудівській Аравії завершилася перша сесія переговорів між США та РФ
Переговори між США та РФ у Саудівській Аравії: з'явилися перші подробиці
18 лютого, 14:22
Politico назвало країни, які проти передачі Україні активів РФ
Перелік країн ЄС, які виступають проти передачі Україні заморожених активів РФ
25 лютого, 15:13
Володимир Зеленський сьогодні збирається до Ірландії
Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну
Вчора, 13:50

Політика

Трамп і Венс оголосили себе на боці Росії, – ексрадник Трампа
Трамп і Венс оголосили себе на боці Росії, – ексрадник Трампа
Президент України приїде на саміт у Лондоні для обговорення гарантій безпеки
Президент України приїде на саміт у Лондоні для обговорення гарантій безпеки
Скандал у Вашингтоні. Світові лідери підтримали Україну та Зеленського
Скандал у Вашингтоні. Світові лідери підтримали Україну та Зеленського
Як Маркарова відреагувала на суперечку Трампа та Зеленського: красномовне відео
Як Маркарова відреагувала на суперечку Трампа та Зеленського: красномовне відео
Зеленський зробив першу заяву після емоційних перемовин із Трампом
Зеленський зробив першу заяву після емоційних перемовин із Трампом
Україна і США не підписали угоду про надра
Україна і США не підписали угоду про надра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 лютого: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 лютого 2025
12K
Володимир Єльченко: Буду дуже щасливий, якщо США вийдуть з ООН і Україна за ними
8251
Росія дістає з консервації рідкісну техніку: чи свідчить це про дефіцит?
6748
Систематичне отримання хабарів від підприємців. На Київщині отримав підозру податковий чиновник
5590
Прапори РФ і «ДНР». Сербські фанати влаштували проросійську акцію на грі Євроліги

Новини

Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
Сьогодні, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
Сьогодні, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
Сьогодні, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
Вчора, 21:10
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Вчора, 13:15

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua