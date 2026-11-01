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Помер учасник улюбленого гурту Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Гурт «Любе» славиться й тим, що є улюбленим Путіна
фото з відкритих джерел

Олексій Тарасов мав онкологічне захворювання

У Росії помер Олексій Тарасов – бек-вокаліст улюбленого гурту диктатора Володимира Путіна «Любе». Співаку було 64 роки. Як пишуть російські медіа, причиною смерті стало онкологічне захворювання, з яким він боровся останнім часом. Про це повідомляє «Главком».

Відомо, що на початку цього року у Олексія Тарасова виявили рак гортані. Через кілька місяців лікарі також діагностували у нього рак кишківника з метастазами. Останні місяці Тарасов не виступав на сцені та публічно не розповідав про свій стан.

Олексій Тарасов
Олексій Тарасов
фото з відкритих джерел

Музикант був у колективі з моменту його заснування у 1989 році. Брав участь у записі всіх студійних альбомів «Любе» та залишався одним із ключових бек-вокалістів гурту. Також відомо, що головний вокаліст Микола Расторгуєв – довірена особа Путіна та підтримує його криваву політику. Зокрема, він виступав на провоєнних мітингах-концертах у РФ та брав участь у заходах на підтримку окупації українських територій. Також путініст внесений до української бази «Рупори Кремля» Головного управління розвідки Міноборони України і щодо нього застосовано міжнародні санкції, зокрема ЄС, Канади та інших держав.

За тісну взаємодію з Кремлем і підтримку війни в Україні колектив перебуває під санкціями Європейського Союзу, Канади, Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії.

Нагадаємо, російський журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов помер у віці 58 років. Це сталося 23 вересня в Нерюнгрі (Якутія), де перебував на гастролях.

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Теги: санкції смерть співак путін

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