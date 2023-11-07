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Членство України в ЄС: Зеленський анонсував важливі новини

Діана Гасюк
glavcom.ua
Членство України в ЄС: Зеленський анонсував важливі новини
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 8 листопада оголосять висновок Євросоюзу щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки – після цього звіту», – сказав Зеленський.

«Нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави. Україна вже пройшла великий шлях у наближенні до Євросоюзу, і наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі – це і політичне рішення всіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави», – додав він.

Глава держави також зазначив, що важливо, щоб депутати Верховної Ради України продовжували підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи.

«Наша робота – це наближення й адаптація стандартів ЄС, практик спільноти. Україна буде в ЄС. І ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави – внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це посилення всієї спільноти. І дуже важливо, щоб депутати Верховної Ради України продовжували підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи», – розповів Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів щодо членства у Євросоюзі

Як повідомлялося, Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла чудового прогресу на шляху до членства в ЄС, і наступного тижня Європейський союз це підтвердить.

Читайте також: Членство України в ЄС: Зеленський розповів про особливий момент

Теги: Угорщина держава Володимир Зеленський Україна президент робота Європейський союз

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