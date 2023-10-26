Головна Країна Політика
search button user button menu button

Підтримка України та формула миру: Зеленський повідомив про розмову з прем'єром Данії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підтримка України та формула миру: Зеленський повідомив про розмову з прем'єром Данії
Зеленський подякував Данії за організацію першої зустрічі радників щодо обговорення формули миру у Копенгагені
фото: Офіс президента

Сторони обговорили важливість подальшої довготермінової макроекономічної підтримки України

Сьогодні, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Про це глава держави повідомив у Facebook.

Сторони обговорили важливість подальшої довготермінової макроекономічної підтримки України. Зеленський та Фредеріксен узгодили майбутні спільні кроки в регіональних і глобальних форматах.

До того ж, політики обговорили збереження єдності у Європі та реалізацію української формули миру.

Зеленський подякував Данії за організацію першої зустрічі радників щодо обговорення формули миру у Копенгагені та за готовність країни надіслати свого представника на наступну зустріч на Мальті.

Окрім того, президент вдячний за нещодавній візит міністра оборони Данії Трольса Лунда Пульсена до України й усю різнобічну та вчасну допомогу, яку надала ця країна. Зокрема, за патронат, який Данія взяла над Миколаєвом.

Нагадаємо, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном, який завітав до Києва з офіційним візитом.

 

Теги: Данія Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський став президентом чотири роки тому
Відлуння виборів 2019-го
28 вересня, 11:50
98-літній ветеран СС «Галичина» Ярослав Гунька живе в Канаді
Український ветеран, якого звинувачують в нацизмі, змушений покинути Канаду (відео)
29 вересня, 12:13
Зеленський і Байден домовилися про новий формат співпраці у сфері оборонного виробництва в Україні
Зустріч Зеленського і Байдена: посол Маркарова розповіла про історичне рішення двох лідерів
3 жовтня, 13:00
Зеленський заявив, що Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року
Україна цьогоріч може розпочати перемовини про вступ до Євросоюзу – Зеленський
5 жовтня, 20:17
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль – ЗМІ
11 жовтня, 23:04
Рятувальна операція триває
Ранкова атака на Харків: Зеленський показав жахливі наслідки (відео)
6 жовтня, 11:19
Зеленський назвав пріоритети оборонної промисловості України
Зеленський назвав пріоритети оборонної промисловості України
12 жовтня, 21:16
Митрополит Євлогій порівняв сучасну Україну з Радянським Союзом через нібито «гоніння на віру»
«Дзявкають атеїсти». Митрополит Євлогій розкритикував заборону УПЦ МП
24 жовтня, 10:07
За словами Стефанчука, для проведення виборів під час війни необхідно розв'язати «п'ять-шість» дуже важливих проблем, перша з яких – як забезпечити правом голосувати і бути обраним до органів влади українських військовослужбовців
Вибори під час війни: Стефанчук повідомив, після чого буде ухвалене рішення
24 жовтня, 18:12

Політика

Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
16K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9887
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6439
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5895
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту