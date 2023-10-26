Підтримка України та формула миру: Зеленський повідомив про розмову з прем'єром Данії

Зеленський подякував Данії за організацію першої зустрічі радників щодо обговорення формули миру у Копенгагені

Сторони обговорили важливість подальшої довготермінової макроекономічної підтримки України

Сьогодні, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Про це глава держави повідомив у Facebook.

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Сторони обговорили важливість подальшої довготермінової макроекономічної підтримки України. Зеленський та Фредеріксен узгодили майбутні спільні кроки в регіональних і глобальних форматах.

До того ж, політики обговорили збереження єдності у Європі та реалізацію української формули миру.

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Зеленський подякував Данії за організацію першої зустрічі радників щодо обговорення формули миру у Копенгагені та за готовність країни надіслати свого представника на наступну зустріч на Мальті.

Окрім того, президент вдячний за нещодавній візит міністра оборони Данії Трольса Лунда Пульсена до України й усю різнобічну та вчасну допомогу, яку надала ця країна. Зокрема, за патронат, який Данія взяла над Миколаєвом.

Нагадаємо, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном, який завітав до Києва з офіційним візитом.