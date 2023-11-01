Членство України в ЄС: Зеленський розповів про особливий момент

Володимир Зеленський: «Робимо все, щоб цього року досягти політичного рішення»

Україна докладає максимально зусиль, аби рішення щодо членства в Європейському Союзі прийнято вже цього року. І не прогавить такий особливий момент. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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«Робимо все, щоб цього року досягти політичного рішення щодо членства України у Євросоюзі. Євросоюз потрібен Європі. І хай український оптимізм щодо ЄС слугує стабільнішому майбутньому для всієї Європи!», – написав президент.

За словами Зеленського, «межі Євросоюзу будуть межами континенту Європа». «Межі Євросоюзу будуть межами континенту Європа. І жодної «сірої зони»! Наше політичне покоління здатне це забезпечити, і я впевнений: ми не проґавимо такий особливий момент», – зазначив глава держави.

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Раніше повідомлялося, що Єврокомісія готова дати зелене світло переговорам про членство України в ЄС.

Також повідомлялося, що президент Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, що підходящим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень.