«Все дуже погано»: ЗМІ дізналися, чому насправді Німеччина затягує постачання зброї

Менше половини з 40 німецьких транспортних засобів Mars II наразі взагалі не працюють

Постачання важкого озброєння з Німеччини, очевидно, відкладеться до зими. Німецьке бюро видання Business Insider пише, що Німеччина відправить РСЗО M270, обіцяні Шольцом, до України набагато пізніше, ніж передбачалося.

Німці стверджують, що в системі озброєння не вистачає оновлення програмного забезпечення, що дозволяє стріляти американськими та британськими ракетами. Видання зазначає, що передача озброєння «відбудеться не раніше зими».

Менше половини з 40 німецьких транспортних засобів Mars II наразі взагалі не працюють. Зазначається, що спочатку необхідно перепрограмувати програмне забезпечення ракетних установок, оскільки німецька техніка ще не може стріляти боєприпасами зі США чи Великобританії. А саме ці види боєприпасів є в Україні у великій кількості. У гіршому випадку на вирішення програмних проблем знадобляться місяці, оскільки система Mars II працює значно складніше, ніж у самохідної гаубиці.

Після тижнів тиску канцлер Олаф Шольц минулого тижня оголосив, що Україна має отримати систему протиповітряної оборони Iris-T. Подробиць він не повідомив. За інформацією Business Insider, ця новина, вочевидь, стала несподіванкою не лише для Міноборони. В урядових колах кажуть, що система Iris-T для України має бути готова до використання не раніше листопада чи навіть грудня.

Також тиждень тому Шольц оголосив про так званий кільцевий обмін з Грецією: за радянські танки типу БПМ, які Афіни мають відправити Україні, Греція отримає натомість бойові машини піхоти Marder від Німеччини. В угоді йдеться про майже 50 танків.