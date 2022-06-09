  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. «Все дуже погано»: ЗМІ дізналися, чому насправді Німеччина затягує постачання зброї
рус
    Політика

    «Все дуже погано»: ЗМІ дізналися, чому насправді Німеччина затягує постачання зброї

    &nbsp;Ракетна установка MARS II - «Все дуже погано»: ЗМІ дізналися, чому насправді Німеччина затягує постачання зброї
     Ракетна установка MARS II
    фото: alliance/dpa | Sebastian Gollnow

    Менше половини з 40 німецьких транспортних засобів Mars II наразі взагалі не працюють

    Постачання важкого озброєння з Німеччини, очевидно, відкладеться до зими. Німецьке бюро видання Business Insider пише, що Німеччина відправить РСЗО M270, обіцяні Шольцом, до України набагато пізніше, ніж передбачалося.

    Німці стверджують, що в системі озброєння не вистачає оновлення програмного забезпечення, що дозволяє стріляти американськими та британськими ракетами. Видання зазначає, що передача озброєння «відбудеться не раніше зими».

    Менше половини з 40 німецьких транспортних засобів Mars II наразі взагалі не працюють. Зазначається, що спочатку необхідно перепрограмувати програмне забезпечення ракетних установок, оскільки німецька техніка ще не може стріляти боєприпасами зі США чи Великобританії. А саме ці види боєприпасів є в Україні у великій кількості. У гіршому випадку на вирішення програмних проблем знадобляться місяці, оскільки система Mars II працює значно складніше, ніж у самохідної гаубиці.

    Після тижнів тиску канцлер Олаф Шольц минулого тижня оголосив, що Україна має отримати систему протиповітряної оборони Iris-T. Подробиць він не повідомив. За інформацією Business Insider, ця новина, вочевидь, стала несподіванкою не лише для Міноборони. В урядових колах кажуть, що система Iris-T для України має бути готова до використання не раніше листопада чи навіть грудня.

    Також тиждень тому Шольц оголосив про так званий кільцевий обмін з Грецією: за радянські танки типу БПМ, які Афіни мають відправити Україні, Греція отримає натомість бойові машини піхоти Marder від Німеччини. В угоді йдеться про майже 50 танків.

    Видання пише, що греки були здивовані заявою канцлера, тому за лаштунками криється чимало неприємностей. Тому що танки БПМ в основному розміщені на грецьких островах. Уряд в Афінах побоюється, що Туреччина може розглядати обмін сучасними автомобілями Marder як образу у зовнішній політиці і такі дії можуть викликати наступний військовий конфлікт у Європі. Греки хочуть відмовитися від своїх радянських танків лише тоді, коли всі 50 німецьких Marder будуть доставлені готовими до використання.

    Раніше Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».

    Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.

    Раніше видання The Guardian назвало Шольца та Макрона «дурнями, які нормалізують масові вбивства». Також польський журнал показав, як «Шольц та Макрон рятують Путіна».

    Теги: росія окупанти ЗМІ Німеччина війна Україна уряд озброєння окупація Олаф Шольц #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Все дуже погано»: ЗМІ дізналися, чому насправді Німеччина затягує постачання зброї