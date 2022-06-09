«Все дуже погано»: ЗМІ дізналися, чому насправді Німеччина затягує постачання зброї
Менше половини з 40 німецьких транспортних засобів Mars II наразі взагалі не працюють
Постачання важкого озброєння з Німеччини, очевидно, відкладеться до зими. Німецьке бюро видання Business Insider пише, що Німеччина відправить РСЗО M270, обіцяні Шольцом, до України набагато пізніше, ніж передбачалося.
Німці стверджують, що в системі озброєння не вистачає оновлення програмного забезпечення, що дозволяє стріляти американськими та британськими ракетами. Видання зазначає, що передача озброєння «відбудеться не раніше зими».
Менше половини з 40 німецьких транспортних засобів Mars II наразі взагалі не працюють. Зазначається, що спочатку необхідно перепрограмувати програмне забезпечення ракетних установок, оскільки німецька техніка ще не може стріляти боєприпасами зі США чи Великобританії. А саме ці види боєприпасів є в Україні у великій кількості. У гіршому випадку на вирішення програмних проблем знадобляться місяці, оскільки система Mars II працює значно складніше, ніж у самохідної гаубиці.
Після тижнів тиску канцлер Олаф Шольц минулого тижня оголосив, що Україна має отримати систему протиповітряної оборони Iris-T. Подробиць він не повідомив. За інформацією Business Insider, ця новина, вочевидь, стала несподіванкою не лише для Міноборони. В урядових колах кажуть, що система Iris-T для України має бути готова до використання не раніше листопада чи навіть грудня.
Також тиждень тому Шольц оголосив про так званий кільцевий обмін з Грецією: за радянські танки типу БПМ, які Афіни мають відправити Україні, Греція отримає натомість бойові машини піхоти Marder від Німеччини. В угоді йдеться про майже 50 танків.
Видання пише, що греки були здивовані заявою канцлера, тому за лаштунками криється чимало неприємностей. Тому що танки БПМ в основному розміщені на грецьких островах. Уряд в Афінах побоюється, що Туреччина може розглядати обмін сучасними автомобілями Marder як образу у зовнішній політиці і такі дії можуть викликати наступний військовий конфлікт у Європі. Греки хочуть відмовитися від своїх радянських танків лише тоді, коли всі 50 німецьких Marder будуть доставлені готовими до використання.
Раніше Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».
Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.
Раніше видання The Guardian назвало Шольца та Макрона «дурнями, які нормалізують масові вбивства». Також польський журнал показав, як «Шольц та Макрон рятують Путіна».