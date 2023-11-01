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Нетаньягу виступив із зверненням до громадян Ізраїлю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нетаньягу виступив із зверненням до громадян Ізраїлю
фото скріншот відео

Біньямін Нетаньяху: «Я обіцяю громадянам Ізраїлю: Ми завершимо розпочату справу – ми продовжимо її до перемоги»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до громадян Ізраїлю і заявив, що «попереду довга та важка війна». Про це повідомляє The Guardian.

«Ми ведемо важку війну. Це буде довга війна. У нас є багато важливих досягнень, але також і болючих втрат. Ми знаємо, що кожен наш солдат – це цілий світ. Весь народ Ізраїлю обіймає вас, сім'ї, з глибини нашого серця. Ми всі з вами у вашій важкій скорботі», - наголосив Нетаньягу.

За його словами, солдати армії Ізраїлю полягли «в найсправедливішій з воєн – війні за наш дім».

«Я обіцяю громадянам Ізраїлю: Ми завершимо розпочату справу – ми продовжимо її до перемоги», – додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Нетаньягу закликав ізраїльтян виїхати з Північного Кавказую

До вдома, 29 жовтня президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили ситуацію в Секторі Гази та збільшення гуманітарної допомоги для цивільних. 

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Теги: міністр Ізраїль війна президент Беньямін Нетаньягу солдат

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