Ізраїль вдруге вдарив по табору біженців у Секторі Гази

Унаслідок другого за два дні авіаудару Ізраїлю по табору біженців загинули щонайменше 80 людей

Армія оборони Ізраїлю вдарила по табору біженців Джабалія в Секторі Гази. У результаті було ліквідовано ще одного командира ХАМАСу. Про це пише Reuters.

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Ізраїльські військові підтвердили удар та заявили, що вбили ще одного командира ХАМАСу під час другого удару по табору біженців. Вони заявили, що їхні винищувачі завдали ударів по командно-контрольному комплексу ХАМАС на основі точних даних розвідки та знищили керівника протитанкового ракетного підрозділу Мухаммеда Асара.

«ХАМАС навмисно будує свою терористичну інфраструктуру під, навколо та всередині цивільних будівель, піддаючи небезпеці цивільне населення Сектора Гази», – заявили в Ізраїлі.

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CNN повідомляє, що директор індонезійської лікарні в Секторі Гази, доктор Атеф Аль Кахлут, повідомив, що щонайменше 80 тіл доставлені до лікарні після другого удару. Інших людей дістають з-під руїн. За його словами, більшість жертв – жінки та діти, ще сотні людей отримали поранення.

Нагадаємо, сили оборони Ізраїлю підтвердили, що їхні винищувачі завдали удару по табору біженців Джабалія в Секторі Газа, що призвело до загибелі високопоставленого командира ХАМАСу та руйнування підземної інфраструктури бойовиків.

31 жовтня Ізраїль заявив про ліквідацію ватажка ХАМАСу, який причетний до атаки 7 жовтня. Військові заявили, що внаслідок удару загинули Біарі та кілька інших терористів, а також обвалилися підземні тунелі ХАМАСу, внаслідок чого було зруйновано кілька прилеглих будівель.