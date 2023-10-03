ЗСУ відбили позиції біля Роботино – ISW

Українські війська також продовжують активні операції в районі Бахмута

Інститут вивчення війни оновлює свою оцінку від 1 жовтня про те, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного: географічні кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові знімки вказують на те, що українські сили відбили ці позиції десь між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Просування українських військ

2 жовтня надійшла інформація про невдалий наземний наступ російських військ поблизу Кремінної з російських джерел. Того ж дня Генштаб України повідомив, що російські війська спробували напасти поблизу Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), але ця атака також була неуспішною.

2 жовтня речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що підрозділи 25-ї загальновійськової армії Росії замінили підрозділи 41-ї російської ЦВО (ЦВО) і 76-ї десантно-штурмової дивізії (ВДВ), які раніше понесли великі втрати під час дій під Кремінною.

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Євлаш заявив, що елементи російської 25-ї CAA зайняли оборонні позиції в цьому районі, але що російські сили не використовують ці елементи з «високою інтенсивністю».

Українські війська продовжують активні операції в районі Бахмута, але на 2 жовтня не було зафіксовано жодних підтверджених успіхів. Капітан Ілля Євлаш, речник Східної групи військ ЗС України, повідомив, що важкі бої тривають на південь від Бахмута в районі залізничної колії, яка тепер є лінією оборони російських військ.

Євлаш наголосив, що російські війська намагаються утримати цю лінію оборони вздовж залізниці на південь від Бахмута, вкладаючи всі зусилля в це. Російський військовий блогер також зазначив, що українські війська намагаються просунутися на схід від залізничної лінії біля Андріївки (що знаходиться на відстані 10 км на південний захід від Бахмута) та займають нові «вигідніші» позиції у цьому районі.

Російські війська продовжили контратаки в районі Бахмута, але не просунулися 2 жовтня. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Андріївки. Російський мілблогер заявив, що російські війська контратакували біля Кліщіївки.

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2 жовтня російські війська продовжили наступ на лінії Авдіївка-Донецьк і нещодавно просунулися вперед. Російські військові блогери стверджували, що російські війська 1 і 2 жовтня захопили кілька українських позицій поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Кераміка (14 км на північний захід від Авдіївки) і Степового (8 км на північний захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Степового та поблизу Авдіївки, Кераміка, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (на західній околиці міста Донецьк) і Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Повідомляється, що 2 жовтня українські війська відповіли контратакою на лінії Авдіївка-Донецьк, але не здійснили просування. Міністерство оборони Росії повідомило, що російські сили відбили атаки українських військ біля Невельського та Красногорівки (обидва на заході від Донецька).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили відбули контратаки проти російських військ у напрямках Водяного (на відстані 7 км на південний захід від Авдіївки), Опитного (на відстані 3 км на південний захід від Авдіївки), Красногорівки та Новокалинового (на відстані 11 км на північний захід від Авдіївки).

Українські війська вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей і незначно просунулися 2 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 жовтня, показують, що українські війська незначно просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Вейлки Новосілки).

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Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки) та Новодарівки (15 км на південний захід від Великої Новосілки). Інший російський військовий блогер заявив, що російські війська атакували з Приютного, але не уточнив результат.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії в західній Запорізькій області, але не просунулися 2 жовтня. Російські військові блогери стверджували, що українські війська безуспішно атакували поблизу Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) та Роботиного. Російське джерело стверджує, що українські війська проводять щоденні наступальні операції на північний схід від Роботиного.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Російські військовий блогери також стверджували, що російські сили невдало атакували поблизу Вербового.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ проводять ротацію на кордоні Запорізької та Донецької областей, а поблизу Роботиного дещо просунулися вперед.