Ізраїль заявив про прорив лінії оборони ХАМАСу

Наземна операція ЦАХАЛу просувається за планом

Ізраїльські війська прорвали передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Сектору Гази. Про це пише The Times of Israel.

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Як повідомляє видання, речник армії Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі, розповів, що наземна операція просувається за планом.

«Завдяки завчасному плануванню, точним розвідувальним даним і спільним атакам з землі, повітря та моря наші війська прорвали передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Сектору Гази», – зазначив Хагарі.

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Нагадаємо, сили оборони Ізраїлю підтвердили, що їхні винищувачі завдали удару по табору біженців Джабалія в Секторі Газа, що призвело до загибелі високопоставленого командира ХАМАСe та руйнування підземної інфраструктури бойовиків.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів, що ізраїльські військові досягли значних успіхів у ході наземної операції в Секторі Гази.

28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.