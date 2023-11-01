Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль заявив про прорив лінії оборони ХАМАСу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль заявив про прорив лінії оборони ХАМАСу
Армія Ізраїлю прорвала передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Гази
фото: Reuters

Наземна операція ЦАХАЛу просувається за планом

Ізраїльські війська прорвали передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Сектору Гази. Про це пише The Times of Israel.  

Як повідомляє видання, речник армії Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі, розповів, що наземна операція просувається за планом.

«Завдяки завчасному плануванню, точним розвідувальним даним і спільним атакам з землі, повітря та моря наші війська прорвали передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Сектору Гази», – зазначив Хагарі.

Нагадаємо, сили оборони Ізраїлю підтвердили, що їхні винищувачі завдали удару по табору біженців Джабалія в Секторі Газа, що призвело до загибелі високопоставленого командира ХАМАСe та руйнування підземної інфраструктури бойовиків. 

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів, що ізраїльські військові досягли значних успіхів у ході наземної операції в Секторі Гази. 

28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС. 

Теги: міністр військові бомбардування Сектор Гази ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин позують для фото перед переговорами
Можливе обличчя Третьої світової
18 жовтня, 08:43
Із 26 тис. зниклих – 11 тис. – це цивільні громадяни
МВС озвучило, скільки військових вважаються зниклими безвісти
5 жовтня, 12:57
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган заявив, що бійні в Газі немає жодного виправдання й розкритикував США
12 жовтня, 23:21
За словами Білецького, оборона «вагнерів» дуже в'язка і складна
Засновник «Азова» розповів про тактику, яку ЗСУ перейняли у «вагнерівців»
17 жовтня, 12:34
Xерга на ці вагончики не зменшується – тим паче, що попереду холодна зима
Порошенко розповів про результати унікального проєкту для ЗСУ
14 жовтня, 20:06
Зеленський розповів про свою розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю
Більше сотні українців у Ізраїлі звернулися по допомогу до посольства – Зеленський
8 жовтня, 22:04
Джо Байден
США закликали Ізраїль відкласти вторгнення до Сектору Гази? Білий дім вніс ясність
21 жовтня, 11:49
Вночі агресор продовжив гатити по Нікопольщині
Ракети по Миколаївщині та Харківщині, влучання дрона у Сумах: ситуація в регіонах
19 жовтня, 10:20
Генерал-полковник зустрівся з військовослужбовцями, які відзначилися в боях, подякував за героїзм
Сирський ухвалив нові рішення щодо оборони на Куп'янському напрямку
23 жовтня, 15:44

Політика

Ізраїль заявив про прорив лінії оборони ХАМАСу
Ізраїль заявив про прорив лінії оборони ХАМАСу
Розвідка пояснила, чим корисні Кремлю чутки про смерть Путіна
Розвідка пояснила, чим корисні Кремлю чутки про смерть Путіна
Макрон похвалив Токаєва за відмову підтримувати війну в Україні: Кремль відреагував
Макрон похвалив Токаєва за відмову підтримувати війну в Україні: Кремль відреагував
Болгарія видворила російського пропагандиста
Болгарія видворила російського пропагандиста
Президент Литви пояснив, чому Євросоюз затримує надання боєприпасів для України
Президент Литви пояснив, чому Євросоюз затримує надання боєприпасів для України
Нетаньягу виступив із зверненням до громадян Ізраїлю
Нетаньягу виступив із зверненням до громадян Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН
12K
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами
9900
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
6160
Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами у Дагестані
6038
Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування
4504
Названо країну ЄС, де українці найчастіше відкривають свою справу

Новини

2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45
Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист
Вчора, 10:34
Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Вчора, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Вчора, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту