Чому Путін довго не призначав командувача вторгненням в Україну: роз'яснення ISW

Кремль очікував, що російські сили захоплять Київ за лічені дні, і Путін, ймовірно, хотів оголосити це швидке вторгнення особистою перемогою

Масштабні провали російського зимово-весняного наступу, ймовірно, спонукали Путіна розділити відповідальність за операції

Небажання російського диктатора Володимира Путіна призначати командувача вторгненням в Україну мало критичний вплив на російські збройні сили, дезорганізацію командних структур і підживлення нездійсненних очікувань. Про це йдеться у звіті ISW.

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Аналітики звертають увагу, що у квітні 2022 року західні офіційні особи повідомили, що Росія не мала жодного командувача своїми силами в Україні з початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

«Ймовірно, Путін прагнув представити себе головнокомандувачем і організатором успішного вторгнення в Україну. Захоплені російські військові плани показали, що Кремль очікував, що російські сили захоплять Київ за лічені дні, і Путін, ймовірно, хотів оголосити це швидке вторгнення особистою геополітичною перемогою. Можливо, Путін не хотів призначати командувача для цього вторгнення, щоб уникнути приписування військовому командиру військової перемоги в Україні – динаміка, подібна до ситуації між радянським лідером Йосипом Сталіним і маршалом Радянського Союзу Георгієм Жуковим під час Другої світової війни», – йдеться в повідомленні.

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В ISW нагадують, що у квітні 2022 року у відповідь на невдалої російської спроби наступу на Київ Путін призначив першого командувача Олександра Дворнікова, але змінив його до кінця травня через його нездатність виправдати високі очікування Путіна в перші місяці після нападу.

Зазначається, що масштабні провали російського зимово-весняного наступу, ймовірно, спонукали Путіна розділити відповідальність за операції в Україні порівну між двома фракціями в міноборони перед очікуваним українським контрнаступом. Також, як вважають аналітики ISW, Кремль і міноборони Росії намагалися використати кадрові зміни для отримання бажаного інформаційного ефекту, щоб компенсувати дедалі менші результати.

Прихильність Путіна до кадрових ротацій та відмови від прямого звільнення командирів є символом його стилю внутрішнього правління, стилю керівництва, який не дуже підходить для керівництва армією, яка веде дорогу війну, наголошують в ISW.

Нагадаємо, триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

