Зеленський зустрінеться з Макроном, Стармером та Мерцом у Лондоні: названо дату

Макрон анонсував поїздку до Лондона для зустрічі з лідерами України, Німеччини та Великої Британії

Макрон також різко засудив нічні удари Росії по українській енергетичній та залізничній інфраструктурі

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в понеділок вирушить до Лондона для важливої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це він написав у соціальній мережі Х, пише «Главком».

Ця зустріч, за словами Макрона, має на меті оцінити ситуацію та хід переговорів у рамках американського посередництва. Важливим питанням стане забезпечення гарантій безпеки для України, що є ключем до досягнення тривалого миру.

Макрон також різко засудив нічні удари Росії по українській енергетичній та залізничній інфраструктурі, підкресливши, що Москва продовжує обирати шлях ескалації, замість того щоб рухатися до мирних переговорів. За його словами, світ має чинити тиск на Росію, щоб змусити її повернутися до переговорного процесу.

«Я рішуче засуджую масовані удари, спрямовані на Україну минулої ночі, зокрема на її енергетичну та залізничну інфраструктуру. Росія замикається на шляху ескалації та не прагне миру. Ми повинні продовжувати чинити тиск на Росію, щоб змусити її обрати мир. Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку. Саме в цьому полягає мета зусиль, які ми докладаємо в рамках Коаліції бажаючих. Ми продовжуватимемо ці зусилля разом з американцями, щоб забезпечити Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний і тривалий мир. Бо на карту поставлена в Україні також безпека всієї Європи», – написав Макрон.

Раніше повідомлялось, що провідні європейські політики висловлюють глибоку недовіру до Сполучених Штатів у контексті поточних переговорів щодо України. Як пише Spiegel, який отримав стенограму конфіденційної розмови, президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію з лідерами Євросоюзу.

Європейські політики озвучили Зеленському суворі попередження про те, що США потенційно можуть зрадити Україну та Європу. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив про велику небезпеку для Зеленського.

До слова, президент України Володимир Зеленський разом начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим та секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпредставником американського лідера Стівом Віткоффом і зятем Дональд Трампа Джаредом Кушнером.