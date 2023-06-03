Пригожин повідомив, куди «вагнерівці» подадуться після Бахмута
Найманцям усе ще потрібні боєприпаси
Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його терористи поїдуть воювати до Бєлгородської області і не будуть питати дозволу Міноборони РФ. Про це він сказав в одному із інтерв'ю.
«Якщо Міністерство оборони найближчим часом не припинить те беззаконня, яке йде із захоплення територій РФ, ми прийдемо в Білгородську область і захистимо наш російський народ.
Наголошую, захистимо наш народ: росіян, дагестанців, чеченців та етнічних українців, у тому числі. Чекати на запрошення та запитувати дозволу ми не будемо», – заявив Пригожин.
За словами ватажка «вагнерівців», єдине, чого вони вимагатимуть, це боєприпаси, бо «без них марно приходити».
Раніше повідомлялося, що найманці російської терористичної організації Група Вагнера все ще не вийшли з-під Бахмута, і зараз у них чергова нова дата «виведення».
Також Пригожин пожалівся, що РФ замінувала «вагнерівцям» шляхи відходу з Бахмута.
Коментарі — 0