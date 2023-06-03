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Пригожин повідомив, куди «вагнерівці» подадуться після Бахмута

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пригожин повідомив, куди «вагнерівці» подадуться після Бахмута
Протистояння Пригожина та Міноборони РФ триває
фото з відкритих джерел

Найманцям усе ще потрібні боєприпаси

Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його терористи поїдуть воювати до Бєлгородської області і не будуть питати дозволу Міноборони РФ. Про це він сказав в одному із інтерв'ю.

«Якщо Міністерство оборони найближчим часом не припинить те беззаконня, яке йде із захоплення територій РФ, ми прийдемо в Білгородську область і захистимо наш російський народ.

Наголошую, захистимо наш народ: росіян, дагестанців, чеченців та етнічних українців, у тому числі. Чекати на запрошення та запитувати дозволу ми не будемо», – заявив Пригожин.

За словами ватажка «вагнерівців», єдине, чого вони вимагатимуть, це боєприпаси, бо «без них марно приходити».

Раніше повідомлялося, що найманці російської терористичної організації Група Вагнера все ще не вийшли з-під Бахмута, і зараз у них чергова нова дата «виведення».

Також Пригожин пожалівся, що РФ замінувала «вагнерівцям» шляхи відходу з Бахмута. 

Теги: Міноборони Міноборони РФ боєприпаси запрошення

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