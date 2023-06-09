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Окупаційна влада Криму вже спакувала валізи – розвідка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупаційна влада Криму вже спакувала валізи – розвідка
Окупанти втікають із Криму
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Представник ГУР запевнив, що Україна безумовно поверне Крим

Окупаційна влада Криму готується до контрнаступу ЗСУ й втікає з півострова, хоч пересічний склад окупантів і залишається. Про це розповів представник розвідки Андрій Юсов в інтервʼю «Українській правді».

Хоч прогноз очільника ГУР Кирила Буданова про звільнення Криму до кінця весни цього року й не справдився: загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. Представник розвідки запевнив, що в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими.

«Оскільки зараз іде активна фаза дій українських сил безпеки й оборони, я гадаю, що неправильно обговорювати конкретні дати. Але, думаю, що буде тепло», – відповів Юсов на запитання про дату звільнення півострова.

На настрої великої частини місцевого населення, яка чекає на деокупацію, це впливає позитивно та підбадьорливо.

«Що стосується представників окупаційної адміністрації, то для них це – чергові свідчення того, що вони там – тимчасові гості. Багато з них уже спакували валізи й відправили свої сім'ї в умовно безпечні місця», – зауважив представник ГУР.

Проте пересічний склад військових залишається: його думка нікого не цікавить. За словами Юсова, навіть якщо у них є панічні настрої (а у них вони є), то на це ніхто не зважає. 

Нагадаємо, загальна оцінка розвідників щодо заходу українських Збройних сил у тимчасово окупований Крим не змінилась, але строки слід коригувати – коли ЗСУ увійдуть до Криму: прогноз розвідки.

До слова, міністр оборони Британії Воллес дав оптимістичний прогноз і заявив, що українські воїни можуть деокупувати Кримський півострів вже поточного року, оскільки у російських військ закінчується необхідне обладнання.

За даними британської розвідки, «глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим.

Крім того, росіяни «евакуйовують» військову документацію з Криму.

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Теги: розвідка Крим окупанти деокупація ГУР

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