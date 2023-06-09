Окупаційна влада Криму вже спакувала валізи – розвідка

Представник ГУР запевнив, що Україна безумовно поверне Крим

Окупаційна влада Криму готується до контрнаступу ЗСУ й втікає з півострова, хоч пересічний склад окупантів і залишається. Про це розповів представник розвідки Андрій Юсов в інтервʼю «Українській правді».

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Хоч прогноз очільника ГУР Кирила Буданова про звільнення Криму до кінця весни цього року й не справдився: загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. Представник розвідки запевнив, що в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими.

«Оскільки зараз іде активна фаза дій українських сил безпеки й оборони, я гадаю, що неправильно обговорювати конкретні дати. Але, думаю, що буде тепло», – відповів Юсов на запитання про дату звільнення півострова.

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На настрої великої частини місцевого населення, яка чекає на деокупацію, це впливає позитивно та підбадьорливо.

«Що стосується представників окупаційної адміністрації, то для них це – чергові свідчення того, що вони там – тимчасові гості. Багато з них уже спакували валізи й відправили свої сім'ї в умовно безпечні місця», – зауважив представник ГУР.

Проте пересічний склад військових залишається: його думка нікого не цікавить. За словами Юсова, навіть якщо у них є панічні настрої (а у них вони є), то на це ніхто не зважає.

Нагадаємо, загальна оцінка розвідників щодо заходу українських Збройних сил у тимчасово окупований Крим не змінилась, але строки слід коригувати – коли ЗСУ увійдуть до Криму: прогноз розвідки.

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До слова, міністр оборони Британії Воллес дав оптимістичний прогноз і заявив, що українські воїни можуть деокупувати Кримський півострів вже поточного року, оскільки у російських військ закінчується необхідне обладнання.

За даними британської розвідки, «глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим.

Крім того, росіяни «евакуйовують» військову документацію з Криму.