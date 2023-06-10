Розміщення ядерної зброї в Білорусі. США відрегували на нову заяву Путіна

Білий дім: США не бачать загрози ядерної війни

Вашингтон не бачить загрози ядерної війни у ​​розміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Про це заявив в інтерв'ю CNN координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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За словами Кірбі, Сполучені Штати не бачать, що могло б бути «вказівкою на переміщення ядерних озброєнь або ризику ядерної війни, що насувається, в Україні або на континент». Кірбі також зазначив, що у Білому домі не бачать підстав змінювати готовність своїх стратегічних сил у зв'язку з повідомленнями про початок переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі.

Зазначимо, 9 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до Росії на зустріч з російським диктатором. На зустрічі Путін заявив, що російська ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі відразу після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.

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Як відомо, 25 травня міністр оборони Росії Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали документи про розміщення російської нестратегічної (тактичної) ядерної зброї на території Білорусі. Шойгу підкреслив, що Росія збереже контроль над тактичною ядерною зброєю в разі її розміщення в Білорусі, і заявив, що білоруська авіація тепер здатна нести ядерну зброю.

Раніше Путін оголосив, що РФ розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі у липні, щоб, на думку аналітиків, відновити набридлі інформаційні операції про потенційну ядерну ескалацію через війну в Україні.

Офіційний представник дипломатичної служби Європейського союзу Петер Стано заявив, що угода про розгортання російської ядерної зброї в Білорусі не сприяє деескалації ситуації в Україні.

Нагадаємо, розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі спрямоване на закріплення фактичного військового контролю РФ над Білоруссю і навряд чи означатиме ескалацію з боку Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). ISW вважає, що Путін навряд чи використає ядерну зброю в Україні чи деінде.

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