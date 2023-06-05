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У Криму в ефіри телеканалів потрапив ролик про контрнаступ ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Криму в ефіри телеканалів потрапив ролик про контрнаступ ЗСУ
Ролик Міноборони України просочився в ефіри кримських телеканалів
фото: скриншот відео

Декілька кабельних операторів у Криму відключали сигнал через хакерську атаку 

Невідомі зламали низку телеканалів у тимчасово окупованому Криму. В ефіри просочився ролик Мінінстерства оборони України про те, що Київ не буде оголошувати про початок контрнаступу. Про це повідомили Держприкордонслужба України, радник окупаційної влади Криму Олег Крючков та «Суспільне».

«Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ-трансляції», – заявила Держприкордонслужба.

За словами окупанта Крючкова, зламано трансляцію низки кримських кабельних операторів, через що відключався сигнал.

У коментарі «Суспільному» мешканець Сімферополя підтвердив, що по кабельному телебаченню в окупованому Криму транслюються відеоролики про ЗСУ та контрнаступ, у тому числі й той ролик, де говориться про те, що оголошення про його початок не буде.

Нагадаємо, 4 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що оголошення про початок контрнаступу не буде. Також вона опублікувала відеоролик з українськими бійцями, які закликають до тиші.

До слова, ексглава ЦРУ спрогнозував, що український контрнаступ буде дуже потужним, а Збройні сили України під час нього досягнуть загальновійськового ефекту.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Wall Street Journal заявив, що Україна готова до контрнаступу

Також повідомлялося, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу. 

Раніше Генштаб Естонії пояснив, що Україна приховує дату початку контнаступу, щоб спантеличити окупантів і змусити перейти до оборони.

Крім того, українські військові останніми тижнями почали розмінувати лінію фронту перед можливим контрнаступом

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Теги: Крим російське телебачення контрнаступ

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