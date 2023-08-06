Хунта в Нігері звернулася за допомогою до найманці ПВК «Вагнера» – ЗМІ

Прихильники правлячої хунти Нігеру тримають російський прапор на початку протесту

Запит надійшов під час візиту одного з лідерів перевороту, генерала Саліфу Моді, до сусіднього Малі

Військова хунта у Нігері звернулася за допомогою до приватної військової компанії ПВК «Вагнера» через можливе військове втручання з боку західноафриканського регіонального блоку. Про це повідомляє Associated Press.

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Відповідно до заяви старшого наукового співробітника Центру Суфана Вассіма Насра, під час візиту одного з лідерів перевороту, генерала Саліфу Моді, до сусіднього Малі, з'явився запит на допомогу від групи «Вагнер».

За його словами, інформацію про зустріч підтвердили три незалежних джерела з Малі та один французький дипломат. Згідно з висловлюванням Насра, хунта шукає підтримку «Вагнера», оскільки ця група може стати гарантом їхнього утримання влади.

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Західний військовий чиновник, який бажає залишитися анонімним, також підтвердив повідомлення про те, що військова хунта звернулася за допомогою до ПВК «Вагнер» у Малі.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління. Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

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Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку.

Як відомо, президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.