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Хунта в Нігері звернулася за допомогою до найманці ПВК «Вагнера» – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хунта в Нігері звернулася за допомогою до найманці ПВК «Вагнера» – ЗМІ
Прихильники правлячої хунти Нігеру тримають російський прапор на початку протесту
фото: Associated Press

Запит надійшов під час візиту одного з лідерів перевороту, генерала Саліфу Моді, до сусіднього Малі

Військова хунта у Нігері звернулася за допомогою до приватної військової компанії ПВК «Вагнера» через можливе військове втручання з боку західноафриканського регіонального блоку. Про це повідомляє Associated Press.

Відповідно до заяви старшого наукового співробітника Центру Суфана Вассіма Насра, під час візиту одного з лідерів перевороту, генерала Саліфу Моді, до сусіднього Малі, з'явився запит на допомогу від групи «Вагнер».

За його словами, інформацію про зустріч підтвердили три незалежних джерела з Малі та один французький дипломат. Згідно з висловлюванням Насра, хунта шукає підтримку «Вагнера», оскільки ця група може стати гарантом їхнього утримання влади.

Західний військовий чиновник, який бажає залишитися анонімним, також підтвердив повідомлення про те, що військова хунта звернулася за допомогою до ПВК «Вагнер» у Малі.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління.  Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку.

Як відомо, президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні. 

Теги: полон чиновник військові Нігерія звільнення ПВК Вагнера

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