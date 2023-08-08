Держпереворот у Нігері: хунта відмовила США у зустрічі з поваленим президентом

Сполучені Штати запропонували повстанцям угоду, однак пропозицію було відхилено

Лідери військової хунти, яка здійснила державний переворот у Нігері, не дозволили виконуючій обов'язки заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд зустрітися з поваленим президентом країни Мохамедом Базумом, який перебуває під «домашнім арештом». Про це повідомляє The Guardian.

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Командири повстанців столиці Нігеру Ніамей провели двогодинну зустріч з Нуланд. ПІд час неї заступниці держсекретаря було відмовлено у зустрічі з самопроголошеним новим лідером Нігеру, генералом Абдурахаманом Чіані, або з затриманим законнним президентом Мохамедом Базумом.

«Ці розмови були надзвичайно відвертими і часом досить важкими», – розповіла Нуланд.

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Вона назвала повстанців «несприйнятливими до США» та закликала їх повернути в Нігер конституційний лад. За її словами, Сполучені Штати пропонували свою допомогу повстанцям, якщо ті повернуть владу чинному президенту, однак заколотники не прийняли пропозицію.

«Я сподіваюся, що вони залишатимуть відкритими двері для дипломатії. Ми зробили таку пропозицію. Побачимо», – зазначила Нуланд.

Як зазначаєтся, ця зустріч вібулася на тлі підготовки блоку західноафриканських країн Ecowas до зустрічі у четвер, на якій буде прийняте рішення стосовно можливого військового вторгнення у Нігер.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

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Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління. Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку.

Відомо, що Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний лад у країні.

Крім того, військові, які захопили владу в Нігері, оголосили про часткове закриття повітряного простору країни та попередили про можливий напад з боку «іноземної держави».